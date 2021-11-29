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AWDC и АЛРОСА продлили соглашение о сотрудничестве
Целью нового соглашения о сотрудничестве является расширение масштабов и повышение эффективности связей между АЛРОСА и AWDC, а также принятие сторонами обязательств по поддержке алмазной отрасли в широком спектре задач – от открытого обмена информацией до продвижения совместных маркетинговых инициатив. Оно также закрепляет взаимные обязательства сторон по защите целостности и прозрачности цепочки создания стоимости алмазов через поддержку деятельности Всемирного алмазного совета и Кимберлийского процесса, а также еще раз подтверждает принимаемые сторонами меры, направленные на повышение доверия потребителей к алмазам как товару. Кроме того, AWDC и АЛРОСА подчеркивают важность отслеживания истории алмазов на международных рынках и совместного вклада в повестку устойчивого развития в более широком контексте ЦУР ООН. Новое соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов и генеральный директор AWDC Ари Эпштейн.
«Задача AWDC состоит в поддержании статуса Антверпена как ведущего мирового центра торговли алмазами и защите интересов более чем 1 600 компаний, которые он представляет, - заявил генеральный директор AWDC Ари Эпштейн. - Российская Федерация является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, а АЛРОСА - ведущей алмазодобывающей компанией мира. 86% всех добываемых в мире алмазов продается в Антверпене, что делает этот город главным для российских алмазов выходом на мировой рынок. В этом свете продление нашего соглашения однозначно свидетельствует о принятии нами ведущей роли в мировой алмазной промышленности и понимании нашего сотрудничества как важного фактора, позволяющего обращать любые возникающие проблемы во взаимные возможности, что нам всегда удавалось».
«Антверпен - важнейший мировой центр торговли алмазами, а Бельгия - один из крупнейших торговых партнеров АЛРОСА. В настоящее время сообщество ALROSA ALLIANCE насчитывает 58 клиентов, закупающих алмазное сырье ювелирного качества, и 21 из них - это компании из Бельгии. AWDC является давним и надежным партнером АЛРОСА. И я уверен в том, что наше новое соглашение позволит продолжить наше сотрудничество и направить наши совместные усилия на устойчивое развитие всей отрасли в таком важном для всех нас контексте ESG-трансформации мирового алмазного рынка», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Antwerp World Diamond Centre (AWDC) - это отраслевой фонд, миссия которого заключается в обслуживании нужд и поддержке развития алмазной торговли в Антверпене как ведущем мировом центре алмазной торговли. AWDC является координирующим органом и официальным представителем алмазной промышленности Антверпена. В этом качестве центр получил международное признание своего статуса ведущей организации, а также официального представителя и посредника бельгийского алмазного сообщества. AWDC от имени бельгийской алмазной промышленности поддерживает связь с правительствами и оказывает активное содействие развитию данной отрасли как внутри страны, так и за рубежом.
Через Антверпен проходит 84% всех необработанных алмазов и 50% всех бриллиантов. Алмазы составляют 5% в общем объеме экспорта Бельгии и 15% от всего бельгийского экспорта за пределы ЕС, что делает алмазы самым важным экспортным товаром, вывозимым за пределы ЕС.
Владимир Малахов, Rough&Polished