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Newfield Resources добилась успехов на руднике Тонго
Исполнительный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) сказал, что кимберлитовая руда поступает из вентиляционного штрека на кимберлите Кунду (Kundu), и в настоящее время они складируют ее на своем заводе по переработке крупнообъемных проб.
«Создание наклонной выработки в сторону первого горизонта добычи на Кунду также продвигается, что приведет к созданию первых забоев на Тонго и обеспечению добычи первой партии несортированной руды, - сообщил он. - Различные ограничения на поездки по всему миру, вызванные вариантом коронавируса «омикрон», не оказали отрицательного влияния на работы, но мы продолжаем сохранять бдительность и соблюдать наш строгий протокол проверок и санитарии на руднике».
В сообщении Newfield Resources говорится, что в следующие два месяца будет продолжена разработка месторождения Кунду с использованием вентиляционного штрека и развитием системы вентиляции параллельно с извлечением руды из этого кимберлита.
Согласно компании, наклонная выработка на Кунду будет доведена до первого горизонта добычи «А», где выемка горных пород будет развернута на восток в сторону первых поперечных разрезов, ведущих к начальному подъему разрыва в породе и выработкам первого горизонта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished