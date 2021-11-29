Botswana Diamonds превращается из поисковика в производителя алмазов

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По словам председателя совета директоров компании Джона Тилинга (John Teeling), Botswana Diamonds из чистой геологоразведочной компании, занимающейся поиском алмазов, превращается в производителя алмазного сырья.

«Мы ожидаем, что один или несколько наших перспективных проектов в ближайшем будущем потенциально превратятся в алмазный рудник, - сказал он. - В центре нашего внимания остаются Ботсвана и Южная Африка, особенно геология кратона Каапвалл (Kaapvall), который находится на границе между двумя странами».

Тилинг добавил, что в этом районе было добыто много самых крупных и ценных алмазов, из когда-либо обнаруженных на ряде крупнейших действующих алмазных рудников.

По его словам, компания Botswana Diamonds считает, что открытие большего числа месторождений, вероятно, будет происходить с использованием современных методов и технологий.

Комментируя положение дел на алмазном рынке, Тилинг отметил, что в последнее время цены восстановились после серьезного падения за последние два года.

«Спрос на алмазы ювелирного качества высок на развивающихся рынках и в США. В то же время предложение в лучшем случае статично из-за закрытия предприятий в Австралии и производственных проблем в Сибири среди прочих трудностей, - сказал он. - Будущее в долгосрочном плане выглядит устойчивым, поскольку все больше людей вливаются в средний класс и хотят иметь то, что покупают большинство европейских и американских потребителей. Кто бы мог подумать, что пандемия принесет пользу алмазным трейдерам?».

Он отметил, что по мере выхода рынка из тени пандемии, в компании считают, что средний рынок отрасли (трейдеры и огранщики) находится в лучшей форме за многие годы.

«Запасы низкие, ликвидность хорошая, цены растут, а спрос на алмазы и бриллианты очень высок, - сказал Тилинг. - В годы после коронавируса должно произойти очень большое количество покупок и подарков бриллиантов. Мы ожидаем хороших времен для отрасли».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





