Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Sarine Technologies назначила Мэтью Трэтнера генеральным директором и вице-президентом своего отделения по операциям в Северной Америке
Опыт Трэтнера в ювелирной индустрии насчитывает почти двадцать лет и включает в себя разработку проектов, производство, маркетинг, розничные продажи, электронную коммерцию и издательское дело.
«Компания Sarine Technologies создает будущее нашей отрасли. О ней практически ничего не знают в сегменте розничной торговли ювелирного бизнеса, и я стремлюсь изменить это в Северной Америке», - сказал Трэтнер.
Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine Technologies, заявил: «Мы очень рады, что Мэтью присоединяется к глобальному персоналу Sarine Technologies, чтобы возглавить наш североамериканский бизнес и операции. Он пришел в идеальное время, когда рынок США переживает переходный период по мере осознания той решающей роли, которую технологические и цифровые решения играют в сегодняшней быстро меняющейся среде розничной торговли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished