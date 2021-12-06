Sarine Technologies назначила Мэтью Трэтнера генеральным директором и вице-президентом своего отделения по операциям в Северной Америке

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Мэтью Трэтнер (Matthew Tratner) присоединится к группе Sarine Technologies в качестве генерального директора и вице-президента компании Sarine North America Inc. Трэтнер будет находиться в Нью-Йорке и работать в Sarine North America.

Опыт Трэтнера в ювелирной индустрии насчитывает почти двадцать лет и включает в себя разработку проектов, производство, маркетинг, розничные продажи, электронную коммерцию и издательское дело.

«Компания Sarine Technologies создает будущее нашей отрасли. О ней практически ничего не знают в сегменте розничной торговли ювелирного бизнеса, и я стремлюсь изменить это в Северной Америке», - сказал Трэтнер.

Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine Technologies, заявил: «Мы очень рады, что Мэтью присоединяется к глобальному персоналу Sarine Technologies, чтобы возглавить наш североамериканский бизнес и операции. Он пришел в идеальное время, когда рынок США переживает переходный период по мере осознания той решающей роли, которую технологические и цифровые решения играют в сегодняшней быстро меняющейся среде розничной торговли».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





