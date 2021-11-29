В Архангельской области начали поиск новых месторождений алмазов

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В Поморье могут открыть новые месторождения алмазов. Об этом завил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев, пишет «Российская газета».

«В регионе есть перспективы открытия новых алмазных месторождений, поэтому сегодня у нас вновь активизируются поисковые работы», - сказал он, выступая в Санкт-Петербурге на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Мураев сообщил, что поиск алмазов начат в Мезенском районе. Работы идут при поддержке Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов.

Еще три объекта алмазопоисковых работ включены в план Роснедр до 2024 года, сказал министр.

Cегодня в Архангельской области разрабатываются два крупных месторождения алмазов. Одно из них, имени Михаила Ломоносова, расположено в Приморском районе, другое - имени Владимира Гриба - в Мезенском. Поморье остается единственным алмазодобывающим регионом в европейской части страны, отмечает «Российская газета».



Алекс Шишло для Rough&Polished





