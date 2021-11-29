Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Сегодня
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
В Архангельской области начали поиск новых месторождений алмазов
«В регионе есть перспективы открытия новых алмазных месторождений, поэтому сегодня у нас вновь активизируются поисковые работы», - сказал он, выступая в Санкт-Петербурге на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».
Мураев сообщил, что поиск алмазов начат в Мезенском районе. Работы идут при поддержке Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов.
Еще три объекта алмазопоисковых работ включены в план Роснедр до 2024 года, сказал министр.
Cегодня в Архангельской области разрабатываются два крупных месторождения алмазов. Одно из них, имени Михаила Ломоносова, расположено в Приморском районе, другое - имени Владимира Гриба - в Мезенском. Поморье остается единственным алмазодобывающим регионом в европейской части страны, отмечает «Российская газета».
Алекс Шишло для Rough&Polished