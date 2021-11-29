Signet Jewelers объявила результаты за 3-й квартал

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Компания Signet Jewelers, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила результаты продаж за 13 недель, закончившихся 30 октября 2021 года (третий квартал 2022 финансового года).

Общий объем продаж Signet Jewelers составил $1,5 млрд, увеличившись более чем на $235 млн по сравнению со третьим кварталом 2021 финансового года и более чем на $350 млн по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года.

Общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 18,9% по сравнению со третьим кварталом 2021 года и на 37,2% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Объем электронной торговли составил $273,1 млн, что на 14,4% больше, чем в третьем квартале предыдущего года, и на 96,1% превысил показатель за тот же период в 2020 году.

Рост офлайн-продаж в сопоставимых магазинах вырос на 20,3% по сравнению с третьим кварталом 2021 года и на 28,8% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

«В то время как в макроэкономической среде сохраняется неопределенность, наши стратегии работают, о чем свидетельствуют высокие показатели оборачиваемости товара и более высокая средняя стоимость транзакций. Мы создали здоровую операционную структуру, позволяющую осуществлять трансформационные инвестиции, которые привлекают новых клиентов и повышают лояльность. Наши данные, основанные на анализе и планировании клиентуры, помогли обеспечить более раннее получение нашего праздничного ассортимента и не допустить существенных сбоев в нашей цепочке поставок или потребностях в рабочей силе», - сказала главный исполнительный директор Signet Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos).



Алекс Шишло для Rough&Polished





