Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Сегодня
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Signet Jewelers объявила результаты за 3-й квартал
Общий объем продаж Signet Jewelers составил $1,5 млрд, увеличившись более чем на $235 млн по сравнению со третьим кварталом 2021 финансового года и более чем на $350 млн по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года.
Общий объем продаж в сопоставимых магазинах вырос на 18,9% по сравнению со третьим кварталом 2021 года и на 37,2% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Объем электронной торговли составил $273,1 млн, что на 14,4% больше, чем в третьем квартале предыдущего года, и на 96,1% превысил показатель за тот же период в 2020 году.
Рост офлайн-продаж в сопоставимых магазинах вырос на 20,3% по сравнению с третьим кварталом 2021 года и на 28,8% по сравнению с тем же периодом в 2020 году.
«В то время как в макроэкономической среде сохраняется неопределенность, наши стратегии работают, о чем свидетельствуют высокие показатели оборачиваемости товара и более высокая средняя стоимость транзакций. Мы создали здоровую операционную структуру, позволяющую осуществлять трансформационные инвестиции, которые привлекают новых клиентов и повышают лояльность. Наши данные, основанные на анализе и планировании клиентуры, помогли обеспечить более раннее получение нашего праздничного ассортимента и не допустить существенных сбоев в нашей цепочке поставок или потребностях в рабочей силе», - сказала главный исполнительный директор Signet Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos).
Алекс Шишло для Rough&Polished