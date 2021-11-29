GSI стала первой геммологической лабораторией - членом Plumb Club

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Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших геммологических организаций в мире, объявила о вхождении в Plumb Club, что делает ее первой в истории геммологической лабораторией, которую пригласили присоединиться к этой престижной организации.

«GSI очень рада стать членом Plumb Club. Для нас большая честь присоединиться к этой престижной организации, которая получила признание за свое лидерство и положительное влияние на алмазную и ювелирную промышленность», - говорит Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.

С момента своего основания в 1983 году Plumb Club является организацией ответственных поставщиков ювелирных изделий и часов, приверженных этике и соблюдению самых высоких стандартов делового и персонального поведения.

Все участники ежегодно подписывают Кодекс ответственности Plumb Club и стремятся повысить доверие розничных торговцев и потребителей к клубу и его членам.

«Plumb Club рад приветствовать GSI в списке наших членов. Благодаря недавнему решению нашего правления открыть членство для поставщиков услуг, GSI станет самой первой лабораторией драгоценных камней, присоединившейся к нашей организации», - сказал Лоуренс Хесс (Lawrence Hess), исполнительный директор Plumb Club.

GSI является лидером в области тестирования и обнаружения не заявленных лабораторных бриллиантов в готовых ювелирных изделиях.



Алекс Шишло для Rough&Polished





