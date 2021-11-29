Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Вчера
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
GSI стала первой геммологической лабораторией - членом Plumb Club
«GSI очень рада стать членом Plumb Club. Для нас большая честь присоединиться к этой престижной организации, которая получила признание за свое лидерство и положительное влияние на алмазную и ювелирную промышленность», - говорит Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI.
С момента своего основания в 1983 году Plumb Club является организацией ответственных поставщиков ювелирных изделий и часов, приверженных этике и соблюдению самых высоких стандартов делового и персонального поведения.
Все участники ежегодно подписывают Кодекс ответственности Plumb Club и стремятся повысить доверие розничных торговцев и потребителей к клубу и его членам.
«Plumb Club рад приветствовать GSI в списке наших членов. Благодаря недавнему решению нашего правления открыть членство для поставщиков услуг, GSI станет самой первой лабораторией драгоценных камней, присоединившейся к нашей организации», - сказал Лоуренс Хесс (Lawrence Hess), исполнительный директор Plumb Club.
GSI является лидером в области тестирования и обнаружения не заявленных лабораторных бриллиантов в готовых ювелирных изделиях.
Алекс Шишло для Rough&Polished