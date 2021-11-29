Sarine Technologies отмечает сканирование 30-миллионного камня своей системой Galaxy® в этом году

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Компания Sarine Technologies Ltd, мировой лидер в разработке, производстве и продаже высокоточного оборудования, объявила, что ее семейство систем Galaxy® для сканирования и планирования алмазов за этот год по всему миру преодолело рубеж в 30 млн обработанных камней.

С момента выпуска на рынок в конце 2009 года оборудование Sarine для картирования внутренних включений в алмазах, воплощенное в семействе систем Galaxy®, явно произвело революцию в процессах планирования алмазов и производства, увеличив выход бриллиантов и одновременно ускорив производственный цикл и уменьшив в нем участие человека.

На сегодняшний день самый крупный алмаз в мире, отсканированный с помощью системы Galaxy®, - это камень весом 286 каратов, а самый маленький – весом всего 0,013 карата (1,3 пойнта!).

Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine, заявил: «Наши сотрудники во всем мире гордятся достижением этой важной вехи. Оборудование Galaxy® стало мировым стандартом для сканирования необработанных алмазов всех размеров, качества и сегментов рынка, несомненно, продвигая промышленность вперед - наряду с нашим ведущим в мире решением для планирования алмазов Advisor® - на более высокий уровень стоимости. Мы уверены, что наше новое оборудование - высокоскоростной сканер алмазного сырья, разработанный для использования на рудниках с целью повышения отслеживания и улучшения внутреннего контроля над товарными запасами, наше уникальное решение для отслеживания Sarine Diamond Journey TM и наша технология e-Grading TM на основе искусственного интеллекта, которая в настоящее время проходит бета-тестирование, - в конечном итоге также подтолкнет алмазную отрасль к новому уровню эффективности и доверия потребителей».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





