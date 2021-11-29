Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Вчера
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Sarine Technologies отмечает сканирование 30-миллионного камня своей системой Galaxy® в этом году
С момента выпуска на рынок в конце 2009 года оборудование Sarine для картирования внутренних включений в алмазах, воплощенное в семействе систем Galaxy®, явно произвело революцию в процессах планирования алмазов и производства, увеличив выход бриллиантов и одновременно ускорив производственный цикл и уменьшив в нем участие человека.
На сегодняшний день самый крупный алмаз в мире, отсканированный с помощью системы Galaxy®, - это камень весом 286 каратов, а самый маленький – весом всего 0,013 карата (1,3 пойнта!).
Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine, заявил: «Наши сотрудники во всем мире гордятся достижением этой важной вехи. Оборудование Galaxy® стало мировым стандартом для сканирования необработанных алмазов всех размеров, качества и сегментов рынка, несомненно, продвигая промышленность вперед - наряду с нашим ведущим в мире решением для планирования алмазов Advisor® - на более высокий уровень стоимости. Мы уверены, что наше новое оборудование - высокоскоростной сканер алмазного сырья, разработанный для использования на рудниках с целью повышения отслеживания и улучшения внутреннего контроля над товарными запасами, наше уникальное решение для отслеживания Sarine Diamond Journey TM и наша технология e-Grading TM на основе искусственного интеллекта, которая в настоящее время проходит бета-тестирование, - в конечном итоге также подтолкнет алмазную отрасль к новому уровню эффективности и доверия потребителей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished