Участники Сингапурской международной ювелирной выставки уверены в возвращении хороших времен

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Сингапурская международная ювелирная выставка (Singapore International Jewelry Expo, SIJE) 2021, важнейшая в регионе, открыла свои двери для публики, ознаменовав свое возвращение после долгой и трудной двухлетней паузы из-за пандемии COVID-19. Четырехдневное мероприятие официально открыл почетный гость SIJE Лоу Йен Линг (Low Yen Ling), министр торговли и промышленности, одновременно возглавляющий министерство культуры, содружества и молодежи, а также комитет мэров юго-западного района Сингапура.

С возвращением SIJE 2021 ювелиры региона выражают уверенность в том, что на рынке появились признаки восстановления, поскольку за последние восемь месяцев продажи инвестиционных изделий и фирменных ювелирных изделий выросли.

SIJE 2021 - это возможность для коллекционеров приобрести инвестиционные изделия до того, как цены вырастут еще выше. Организатор выставки, Служба управления конференциями и выставками (Conference & Exhibitions Management Services, CEMS), выразила уверенность, что ювелиры, участвующие в выставке SIJE 2021, увидят возрождение интересов и возможностей. Выставка также является важной платформой для отрасли, привлекающей внимание своих важных покупателей после почти двухгодичного перерыва.

Данная выставка - это праздник для глаз покупателей и любителей ювелирных украшений, на котором представлена великолепная коллекция драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму более 100 млн сингапурских долларов от более чем 100 брендов из Сингапура, Индонезии, Италии, Гонконга и США. Индонезия является страной-партнером выставки и демонстрирует свои драгоценные камни и изделия со всего архипелага в специальном павильоне.

На выставке SIJE 2021 представлен ряд великолепных украшений от известных ювелиров. Эти изделия редки и эксклюзивны, и их трудно встретить вне выставки. Местный ювелирный магазин IVY Masterpiece демонстрирует замечательное колье стоимостью 2 млн долларов США, состоящее из 35 бриллиантов огранки «кушон» весом от 2 до 5 каратов каждый и общим весом 88,81 карата, сертифицированных Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), а также потрясающее кольцо стоимостью 1,99 млн долларов США с бесцветным бриллиантом типа IIA круглой огранки весом 16,08 карата безупречной чистоты, сертифицированным GIA. Компания Simone Jewels, которая занимает заметное место на местной и международной ювелирной арене, представляет потрясающее ожерелье стоимостью 280 000 сингапурских долларов, состоящее из более чем восьми видов драгоценных камней, металлов и жемчуга.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





