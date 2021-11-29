Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Сегодня
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Участники Сингапурской международной ювелирной выставки уверены в возвращении хороших времен
С возвращением SIJE 2021 ювелиры региона выражают уверенность в том, что на рынке появились признаки восстановления, поскольку за последние восемь месяцев продажи инвестиционных изделий и фирменных ювелирных изделий выросли.
SIJE 2021 - это возможность для коллекционеров приобрести инвестиционные изделия до того, как цены вырастут еще выше. Организатор выставки, Служба управления конференциями и выставками (Conference & Exhibitions Management Services, CEMS), выразила уверенность, что ювелиры, участвующие в выставке SIJE 2021, увидят возрождение интересов и возможностей. Выставка также является важной платформой для отрасли, привлекающей внимание своих важных покупателей после почти двухгодичного перерыва.
Данная выставка - это праздник для глаз покупателей и любителей ювелирных украшений, на котором представлена великолепная коллекция драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму более 100 млн сингапурских долларов от более чем 100 брендов из Сингапура, Индонезии, Италии, Гонконга и США. Индонезия является страной-партнером выставки и демонстрирует свои драгоценные камни и изделия со всего архипелага в специальном павильоне.
На выставке SIJE 2021 представлен ряд великолепных украшений от известных ювелиров. Эти изделия редки и эксклюзивны, и их трудно встретить вне выставки. Местный ювелирный магазин IVY Masterpiece демонстрирует замечательное колье стоимостью 2 млн долларов США, состоящее из 35 бриллиантов огранки «кушон» весом от 2 до 5 каратов каждый и общим весом 88,81 карата, сертифицированных Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), а также потрясающее кольцо стоимостью 1,99 млн долларов США с бесцветным бриллиантом типа IIA круглой огранки весом 16,08 карата безупречной чистоты, сертифицированным GIA. Компания Simone Jewels, которая занимает заметное место на местной и международной ювелирной арене, представляет потрясающее ожерелье стоимостью 280 000 сингапурских долларов, состоящее из более чем восьми видов драгоценных камней, металлов и жемчуга.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished