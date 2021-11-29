АЛРОСА утвердила новый список участников ALROSA ALLIANCE

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АЛРОСА по итогам прошедшего контрактного периода обновила список доверенных клиентов – участников ALROSA ALLIANCE. Как сообщила компания, он вступает в силу 1 января 2022 года вместе с обновленной системой долгосрочных договоров.

Участники ALROSA ALLIANCE – круг надежных клиентов АЛРОСА, соответствующих высоким стандартам ведения бизнеса и обладающих глубоким пониманием алмазного рынка. Следование принципам ALROSA ALLIANCE – обязательное условие для компаний, претендующих на статус долгосрочных клиентов АЛРОСА.

В новом контрактном периоде 2022-2024 годов в составе участников ALROSA ALLIANCE будет 51 покупатель алмазов ювелирного качества и 10 покупателей алмазов технического назначения.

АЛРОСА в 2021 году утвердила новую редакцию Положения о порядке и условиях реализации природных алмазов, определяющего основные принципы коммерческих отношений АЛРОСА с покупателями сырья. Документ предусматривает сегментацию клиентов и соответствующих договоров о поставках алмазов на три категории в зависимости от характера бизнеса: ритейл, огранка алмазов и трейдинг.

«АЛРОСА уделяет большое значение стабильности поставок алмазного сырья, удовлетворению подтверждённого спроса и минимизации неблагоприятных для рынка спекулятивных настроений. Поэтому мы обновили модель взаимодействия с клиентами, сделав фокус на формировании добавленной стоимости после продажи алмазов. Работа по новой схеме с обновленным составом участников ALROSA ALLIANCE обеспечит клиентам и компании стабильность поставок и будет способствовать балансу спроса и предложения на рынке», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





