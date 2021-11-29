Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Сегодня
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
АЛРОСА утвердила новый список участников ALROSA ALLIANCE
Участники ALROSA ALLIANCE – круг надежных клиентов АЛРОСА, соответствующих высоким стандартам ведения бизнеса и обладающих глубоким пониманием алмазного рынка. Следование принципам ALROSA ALLIANCE – обязательное условие для компаний, претендующих на статус долгосрочных клиентов АЛРОСА.
В новом контрактном периоде 2022-2024 годов в составе участников ALROSA ALLIANCE будет 51 покупатель алмазов ювелирного качества и 10 покупателей алмазов технического назначения.
АЛРОСА в 2021 году утвердила новую редакцию Положения о порядке и условиях реализации природных алмазов, определяющего основные принципы коммерческих отношений АЛРОСА с покупателями сырья. Документ предусматривает сегментацию клиентов и соответствующих договоров о поставках алмазов на три категории в зависимости от характера бизнеса: ритейл, огранка алмазов и трейдинг.
«АЛРОСА уделяет большое значение стабильности поставок алмазного сырья, удовлетворению подтверждённого спроса и минимизации неблагоприятных для рынка спекулятивных настроений. Поэтому мы обновили модель взаимодействия с клиентами, сделав фокус на формировании добавленной стоимости после продажи алмазов. Работа по новой схеме с обновленным составом участников ALROSA ALLIANCE обеспечит клиентам и компании стабильность поставок и будет способствовать балансу спроса и предложения на рынке», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished