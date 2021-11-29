BlueRock Diamonds выручила 180 тысяч долларов за три дорогих алмаза

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Компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), продала три алмаза ювелирного качества, добытых на ее руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке за 180 000 долларов США.

На ноябрьском тендере компании были проданы алмазы массой 6,5 карата, 7,6 карата и 7,6 карата по цене 53 000, 61 000 и 67 000 долларов соответственно.

«Рынок остается чрезвычайно динамичным, о чем свидетельствуют результаты наших ноябрьских тендеров, на которых средняя цена за карат алмазов составила 496 долларов, - сказал председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Это выше цен, достигнутых до COVID в 2019 году, которые составили 415 долларов за карат».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





