Эксклюзив
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29 ноября 2021
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01 ноября 2021
Anglo American пригрозила уволить невакцинированных работников
Газета Daily Telegraph сообщает со ссылкой на документы компании, что это решение затронет «всех сотрудников, подрядчиков и посетителей производственных объектов Anglo American, а также всех новых ее партнеров».
Эта диверсифицированная группа горнодобывающих компаний представит свою политику в начале следующего года своим 95 000 сотрудников и подрядчиков по всему миру.
«Мы настоятельно призываем наших сотрудников пройти вакцинацию при первой возможности, - сказал глава департамента здравоохранения Anglo American Элтон Доркин (Elton Dorkin). - Это включает и созданные нами собственные центры вакцинации, где это разрешено. Требование вакцинации для доступа на работу - следующий шаг, учитывая, что вакцинация - лучшая доступная защита».
Любой, кто откажется сделать прививку от вируса, будет при крайних обстоятельствах уволен, хотя исключения будут рассматриваться по медицинским причинам.
Считается, что Anglo American уже издала распоряжение на вакцинацию на некоторых производственных участках в Канаде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished