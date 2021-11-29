Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» выпустила коллекцию украшений по мотивам детских рисунков

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Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» выпустила коллекцию украшений по мотивам детских рисунков. Она создана в рамках социального проекта компании - «Дети детям».

Часть средств от продажи ювелирных изделий будут переданы в благотворительный фонд «Детская миссия», который помогает детям, оставшимся без попечения родных семей.

Серебряные подвески с фианитами и эмалью – осьминог, бабочка и фламинго – были созданы по эскизам детей со всей страны, которые участвовали в конкурсе «Дети детям».

«Своими социальными инициативами сеть «585*ЗОЛОТОЙ» показывает, что помогать на самом деле очень легко, главное – знать, как. А такие проекты как «Дети детям» позволяют радовать себя и близких ювелирными презентами, в то же время помогая тем, кому в этой жизни повезло чуть меньше. И что особенно важно – в игровой форме приобщать к добрым делам своих детей», - заявил Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах, это количество растет каждый месяц.



Алекс Шишло для Rough&Polished





