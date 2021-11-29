Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Сегодня
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» выпустила коллекцию украшений по мотивам детских рисунков
Часть средств от продажи ювелирных изделий будут переданы в благотворительный фонд «Детская миссия», который помогает детям, оставшимся без попечения родных семей.
Серебряные подвески с фианитами и эмалью – осьминог, бабочка и фламинго – были созданы по эскизам детей со всей страны, которые участвовали в конкурсе «Дети детям».
«Своими социальными инициативами сеть «585*ЗОЛОТОЙ» показывает, что помогать на самом деле очень легко, главное – знать, как. А такие проекты как «Дети детям» позволяют радовать себя и близких ювелирными презентами, в то же время помогая тем, кому в этой жизни повезло чуть меньше. И что особенно важно – в игровой форме приобщать к добрым делам своих детей», - заявил Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».
Сегодня компания занимает ведущую позицию на ювелирном рынке России и объединяет более 1000 объектов в 420 городах, это количество растет каждый месяц.
Алекс Шишло для Rough&Polished