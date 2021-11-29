Эксклюзив
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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
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01 ноября 2021
«Норникель» и «Русская платина» начали совместную работу в Норильском промышленном районе
Договоренность достигнута в развитие соглашения об операционном партнерстве в Норильском промышленном районе между «Норникелем» и «Русской Платиной», подписанном в июле 2020 года.
Сервисные договоры заключены между ЧГРК и рядом инфраструктурных предприятий «Норникеля» на срок до 2026 года включительно и предусматривают поставку электроэнергии, газа, нефтепродуктов, услуг железнодорожного и речного транспорта, а также перевалку грузов в Дудинском, Красноярском, Лесосибирском, Архангельском и Мурманском портах.
«Норникель» приветствует партнерство с «Русской Платиной» в Норильском промышленном районе. Контракты, заключенные в развитие нашего соглашения об операционном партнёрстве, позволят реализовать в регионе новый амбициозный проект и укрепить позиции России на мировых рынках цветных металлов и металлов платиновой группы», — отметил старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
«Мы с удовлетворением отмечаем, что конструктивное взаимодействие с группой «Норникеля» позволило обеспечить подписание пакета обоюдовыгодных долгосрочных контрактных инструментов, которые создают необходимые логистические условия для реализации проекта освоения одного из крупнейших в мире месторождений медно-никелевых руд — «Черногорское». «Русская Платина» нацелена на последовательную имплементацию достигнутых с «Норникелем» договоренностей и углубление двустороннего сотрудничества в интересах упрочения отечественной горнорудной отрасли, содействия социально-экономическому развитию Красноярского края, российской Арктики», — отметил генеральный директор «Русской Платины» Евгений Воробейчик.
Кроме того, ЧГРК и Global Palladium Fund заключили контракты о поставках с Черногорского ГОКа содержащих МПГ концентратов сроком на пять лет, с момента запуска ГОКа, в объеме 960 тыс. тонн никелевого концентрата и 280 тыс. тонн медного концентрата, с возможностью пролонгации на такой же срок.
Владимир Малахов, Rough&Polished