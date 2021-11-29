Начавшаяся разработка алмазной трубки «Майская» увеличит добычу АЛРОСА до 35-36 млн каратов к 2025-2026 гг.

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АЛРОСА в соответствии с ранее утвержденной инвестиционной программой начала в ноябре вскрышные работы на кимберлитовой трубке «Майская». Обработка руды будет осуществляться на фабрике №16 Нюрбинского ГОКа. Первые алмазы с месторождения ожидаются в 2025 году, сообщила компания на своем сайте.

Трубка «Майская» расположена на территории Накынского рудного поля, неподалеку от действующих карьеров АЛРОСА «Ботуобинский» и «Нюрбинский» и обогатительной фабрики №16. После выхода на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды добыча составит около 1 млн карат алмазов в год.

«Эту относительно небольшую трубку наши геологи открыли в 2000-х. В Якутии, как и в мире в целом, фактически не осталось выходящих на поверхность коренных месторождений алмазов. На подготовку к добыче уйдет несколько лет. В то же время трубка находится в непосредственной близости от фабрики и действующих карьеров, что упрощает и удешевляет вовлечение ее в отработку. Это один из проектов, который позволит АЛРОСА к 2025-2026 годам выйти на добычу 35-36 миллионов карат», - сказал директор Мирнинско-Нюрбинского ГОК АЛРОСА Алексей Коваленко.

В 2021 году АЛРОСА планирует добыть около 32,5 млн карат алмазов.

Трубка «Майская» была открыта в 2006 году, она находится в 3 км юго-западнее трубки «Ботуобинская» в Нюрбинском районе Якутии, примерно в 300 км от города Мирного. Детальная геологоразведка завершилась в 2015 году. Суммарные ресурсы месторождения в соответствии с международными стандартами JORC составляют 12,7 миллиона карат, капитальные затраты на освоение оцениваются в 5,6 миллиарда рублей (около $75 млн по текущему курсу) и учтены в официальном прогнозе инвестиций компании.



Владимир Малахов, Rough&Polished





