Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
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Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Начавшаяся разработка алмазной трубки «Майская» увеличит добычу АЛРОСА до 35-36 млн каратов к 2025-2026 гг.
Трубка «Майская» расположена на территории Накынского рудного поля, неподалеку от действующих карьеров АЛРОСА «Ботуобинский» и «Нюрбинский» и обогатительной фабрики №16. После выхода на проектную мощность в 300 тыс. тонн руды добыча составит около 1 млн карат алмазов в год.
«Эту относительно небольшую трубку наши геологи открыли в 2000-х. В Якутии, как и в мире в целом, фактически не осталось выходящих на поверхность коренных месторождений алмазов. На подготовку к добыче уйдет несколько лет. В то же время трубка находится в непосредственной близости от фабрики и действующих карьеров, что упрощает и удешевляет вовлечение ее в отработку. Это один из проектов, который позволит АЛРОСА к 2025-2026 годам выйти на добычу 35-36 миллионов карат», - сказал директор Мирнинско-Нюрбинского ГОК АЛРОСА Алексей Коваленко.
В 2021 году АЛРОСА планирует добыть около 32,5 млн карат алмазов.
Трубка «Майская» была открыта в 2006 году, она находится в 3 км юго-западнее трубки «Ботуобинская» в Нюрбинском районе Якутии, примерно в 300 км от города Мирного. Детальная геологоразведка завершилась в 2015 году. Суммарные ресурсы месторождения в соответствии с международными стандартами JORC составляют 12,7 миллиона карат, капитальные затраты на освоение оцениваются в 5,6 миллиарда рублей (около $75 млн по текущему курсу) и учтены в официальном прогнозе инвестиций компании.
Владимир Малахов, Rough&Polished