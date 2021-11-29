Ангола: 4-й тендер по продаже алмазов SODIAM принес 19,5 млн долларов

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Национальная компания Анголы по торговле алмазами SODIAM сообщила, что в ходе ее четвертого тендера по продаже алмазного сырья, проведенного в Луанде в прошлом месяце, было выручено 19,5 млн долларов.

Проданные 1 012,9 карата алмазов были произведены на рудниках Катока (Catoca) и Луло (Lulo).

Lucapa Diamond выставила на тендер шесть камней, а Catoca 15 камней. Согласно SODIAM, в тендере приняли участие 29 компаний.

«В текущем формате покупки и продажи алмазов участвующие компании подавали свои заявки удаленно, закрытым образом, на «онлайн» электронной платформе, созданной для этой цели, по модели, которая обеспечивает бо́льшую прозрачность в процессе и позволяет добиться более высокой коммерческой стоимости предложенных камней», - говорится в сообщении SODIAM.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





