На тендере в Анголе алмазы с рудника Луло принесли 12,8 млн долларов

Сегодня Новости

Компания Lucapa Diamond продала шесть исключительных алмазов с рудника Луло (Lulo) на международном тендере, проведенном SODIAM, государственной компанией по сбыту алмазов Анголы, за 12,8 млн долларов США, в среднем по 38 006 долларов за карат.

Шесть проданных камней включали в себя четырех больших высококачественных белых алмаза и два розовых алмаза, добытых на аллювиальном руднике Луло в Анголе. Их общий вес составил 336 каратов.

Lucapa Diamond сообщила, что в результате продажи общая сумма выручки на Луло с начала года до настоящего момента достигла нового рекорда в 73,8 млн долларов при рекордном объеме проданного алмазного сырья в 25 844 карата, проданных по средней цене 2 857 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





