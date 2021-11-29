Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
IDI запускает кампанию «Рок-н-ролл», чтобы стимулировать продажи бриллиантов в Израиле
Программа предлагает покупателям скидку до 100 долларов на доставку купленных бриллиантов стоимость 5 000 долларов и дополнительные 100 долларов на цену второй покупки бриллиантов. При второй покупке, которая может быть совершена у того же или другого квалифицированного израильского продавца, минимальная сумма не устанавливается.
Управляющий директор IDI Авиэль Элиа (Aviel Elia) сказал: «IDI постоянно ищет творческие способы поддержки представителей израильской алмазной промышленности, особенно малых и средних компаний. Мы считаем, что дисконтная программа обеспечит реальные стимулы для покупателей бриллиантов и реальные выгоды для израильских диамантеров».
Председатель IDI Арнон Джувал (Arnon Juwal) сказал: «Продажи бриллиантов из Израиля в преддверии праздничного сезона стали чрезвычайно высокими. Мы запускаем кампанию «Рок-н-ролл», чтобы еще больше повысить праздничные продажи, и надеемся на отличные результаты в этом сезоне».
В программе участвуют все лицензированные израильские продавцы бриллиантов и все компании по транспортировке драгоценных камней из Израиля. Скидки можно использовать многократно. Кампания продлится до конца декабря или до тех пор, пока не закончатся запасы бриллиантов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished