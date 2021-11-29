IDI запускает кампанию «Рок-н-ролл», чтобы стимулировать продажи бриллиантов в Израиле

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Первого декабря Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) запустил кампанию, предлагающую скидки до 200 долларов США покупателям израильских бриллиантов у квалифицированных продавцов. Кампания под названием «Рок-н-ролл» («Rock en’Roll») предназначена для увеличения и без того высоких продаж израильских бриллиантов в праздничный период, говорится в пресс-релизе IDI.

Программа предлагает покупателям скидку до 100 долларов на доставку купленных бриллиантов стоимость 5 000 долларов и дополнительные 100 долларов на цену второй покупки бриллиантов. При второй покупке, которая может быть совершена у того же или другого квалифицированного израильского продавца, минимальная сумма не устанавливается.

Управляющий директор IDI Авиэль Элиа (Aviel Elia) сказал: «IDI постоянно ищет творческие способы поддержки представителей израильской алмазной промышленности, особенно малых и средних компаний. Мы считаем, что дисконтная программа обеспечит реальные стимулы для покупателей бриллиантов и реальные выгоды для израильских диамантеров».

Председатель IDI Арнон Джувал (Arnon Juwal) сказал: «Продажи бриллиантов из Израиля в преддверии праздничного сезона стали чрезвычайно высокими. Мы запускаем кампанию «Рок-н-ролл», чтобы еще больше повысить праздничные продажи, и надеемся на отличные результаты в этом сезоне».

В программе участвуют все лицензированные израильские продавцы бриллиантов и все компании по транспортировке драгоценных камней из Израиля. Скидки можно использовать многократно. Кампания продлится до конца декабря или до тех пор, пока не закончатся запасы бриллиантов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





