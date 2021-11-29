Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами в Макао запланирован на 10 декабря
Саммит призван подчеркнуть дружественную к инвесторам политику Макао и наличие инфраструктуры мирового класса. Макао и зона интенсивного сотрудничества Хэнцинь Гуандун-Макао рассматриваются как ворота для компаний, производящих драгоценные камни и бриллианты, на рынок Китая.
Очно-виртуальная конференция, организованная компанией Informa Markets Jewellery, посвящена теме «Развитие торговли драгоценными камнями и бриллиантами и передовая тенденция, поддерживаемая региональным центром промышленных цепочек в постпандемическую эпоху». В ней примут участие влиятельные лидеры, представляющие правительства и отрасль, которые поделятся своим мнением о роли Макао в качестве глобального центра торговли и обработки драгоценных камней.
Будет четыре «онлайн-площадки», а именно Шанхай, Макао, Бангкок и Гонконг, где представители отрасли смогут провести виртуальные обсуждения с MDGE.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished