Саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами в Макао запланирован на 10 декабря

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Международный саммит по торговле драгоценными камнями и бриллиантами, запланированный на 10 декабря в Макао, является первой отраслевой глобальной конференцией по драгоценным камням и бриллиантам, организованной совместно Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange, SDE) и Китайской биржей алмазов и драгоценных камней Макао (Macau China Diamond and Gem Exchange, MDGE); соорганизатором мероприятия выступила компания Informa Markets Jewellery.

Саммит призван подчеркнуть дружественную к инвесторам политику Макао и наличие инфраструктуры мирового класса. Макао и зона интенсивного сотрудничества Хэнцинь Гуандун-Макао рассматриваются как ворота для компаний, производящих драгоценные камни и бриллианты, на рынок Китая.

Очно-виртуальная конференция, организованная компанией Informa Markets Jewellery, посвящена теме «Развитие торговли драгоценными камнями и бриллиантами и передовая тенденция, поддерживаемая региональным центром промышленных цепочек в постпандемическую эпоху». В ней примут участие влиятельные лидеры, представляющие правительства и отрасль, которые поделятся своим мнением о роли Макао в качестве глобального центра торговли и обработки драгоценных камней.

Будет четыре «онлайн-площадки», а именно Шанхай, Макао, Бангкок и Гонконг, где представители отрасли смогут провести виртуальные обсуждения с MDGE.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





