Эксклюзив

Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью

Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...

29 ноября 2021

Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты

Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...

22 ноября 2021

Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»

Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...

15 ноября 2021

Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

08 ноября 2021

«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...

01 ноября 2021

Розничная выручка Гонконга от ювелирных изделий и часов в октябре выросла на 23%

Сегодня
Новости
Согласно данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга (Hong Kong municipality Census and Statistics Department), выручка от розничной торговли ювелирными изделиями, часами и другими ценными подарками увеличилась на 23% г/г, достигнув 452 млн долларов США в октябре 2021 года. Продажи по всем товарным категориям выросли на 12%, до 3,94 млрд долларов.
Укрепившееся восстановление экономики и выдача второй партии электронных потребительских ваучеров помогли рынкам. Во второй половине года власти произвели первоначальные стимулирующие выплаты людям в размере 256 долларов США каждому, за которыми последовала вторая выплата в размере 385 долларов США каждому.
За январь-октябрь 2021 года продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,08 млрд долларов. Выручка от всех видов розничной торговли выросла на 9%, до 37,05 млрд долларов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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