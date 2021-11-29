Розничная выручка Гонконга от ювелирных изделий и часов в октябре выросла на 23%

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Согласно данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга (Hong Kong municipality Census and Statistics Department), выручка от розничной торговли ювелирными изделиями, часами и другими ценными подарками увеличилась на 23% г/г, достигнув 452 млн долларов США в октябре 2021 года. Продажи по всем товарным категориям выросли на 12%, до 3,94 млрд долларов.

Укрепившееся восстановление экономики и выдача второй партии электронных потребительских ваучеров помогли рынкам. Во второй половине года власти произвели первоначальные стимулирующие выплаты людям в размере 256 долларов США каждому, за которыми последовала вторая выплата в размере 385 долларов США каждому.

За январь-октябрь 2021 года продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,08 млрд долларов. Выручка от всех видов розничной торговли выросла на 9%, до 37,05 млрд долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





