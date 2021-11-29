Christie's объявил результаты аукциона «Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа»

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Низкая предпродажная оценка была удвоена более чем в два раза – до 5 203 250 фунтов стерлингов – в результате борьбы ставок конкурентов в торговом зале и онлайн на протяжении всего аукциона.

На момент закрытия торгов привлек покупателей из более чем 18 стран и 4 континентов.

Покупатели из России активно боролись как в торговом зале, так и онлайн за камнерезные фигурки животных с выдающимся провенансом и произведения в русском стиле. 21% покупателей были из России.

Собрание включало 86 предметов из необыкновенной коллекции Фаберже господина Вульфа, которую он лично собирал в течение почти пятидесяти лет, с 1970-х по 2019 год.

«Аукцион прошел невероятно успешно. В ходе торгов продано 98% лотов и вдвое превышена предаукционная оценка. Это настоящее свидетельство исключительного масштаба коллекции Гарри Вульфа и его умению собирать уникальные произведения с непревзойденным провенансом и уровнем мастерства Фаберже. Очень редко можно увидеть на арт-рынке коллекцию Фаберже такого значения и качества, принадлежавшую одному владельцу, и международный интерес, проявленный сегодня к торгам, доказывает непрекращающийся спрос на изделия фирмы Фаберже, выдающееся мастерство ювелиров дома и неиссякаемое желание обладать этими предметами во всем мире», - говорится в комментарии Алексея де Тизенгаузен (Alexis de Tiesenhausen), главы отдела русского искусства аукционного дома Christie’s, и Марго Оганесян (Margo Oganesian), специалиста этого отдела.



Алекс Шишло для Rough&Polished





