Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Christie's объявил результаты аукциона «Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа»
На момент закрытия торгов привлек покупателей из более чем 18 стран и 4 континентов.
Покупатели из России активно боролись как в торговом зале, так и онлайн за камнерезные фигурки животных с выдающимся провенансом и произведения в русском стиле. 21% покупателей были из России.
Собрание включало 86 предметов из необыкновенной коллекции Фаберже господина Вульфа, которую он лично собирал в течение почти пятидесяти лет, с 1970-х по 2019 год.
«Аукцион прошел невероятно успешно. В ходе торгов продано 98% лотов и вдвое превышена предаукционная оценка. Это настоящее свидетельство исключительного масштаба коллекции Гарри Вульфа и его умению собирать уникальные произведения с непревзойденным провенансом и уровнем мастерства Фаберже. Очень редко можно увидеть на арт-рынке коллекцию Фаберже такого значения и качества, принадлежавшую одному владельцу, и международный интерес, проявленный сегодня к торгам, доказывает непрекращающийся спрос на изделия фирмы Фаберже, выдающееся мастерство ювелиров дома и неиссякаемое желание обладать этими предметами во всем мире», - говорится в комментарии Алексея де Тизенгаузен (Alexis de Tiesenhausen), главы отдела русского искусства аукционного дома Christie’s, и Марго Оганесян (Margo Oganesian), специалиста этого отдела.
Алекс Шишло для Rough&Polished