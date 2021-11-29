Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Украшения в стиле «хоп-хоп» будут в моде на ювелирной выставке в Сурате
Один производитель из Сурата недавно изготовил подвеску-зонтик из 450 граммов золота, усыпанную 12 000 бриллиантов общим весом 175 каратов. Она стоит не менее 27 000 долларов США. Такую тяжелую подвеску можно носить только с массивным ожерельем, и, следовательно, за набор из подвески и ожерелья теперь нужно будет заплатить более 67 000 долларов.
Раньше украшения в стиле «хип-хоп» производились в таких странах, как США и Великобритания, но благодаря растущему спросу их теперь делают и местные предприятия в Сурате. Украшения в стиле «хип-хоп» популярны в ряде стран, и их изготовление требует определенного опыта.
«Сурат сейчас занимается производством украшений в стиле «хип-хоп», и изготовители получают заказы из-за границы. Раньше Сурат экспортировал только бриллианты для этого типа ювелирных изделий, но теперь мы производим такие украшения здесь», - сказал Джаянти Савалия (Jayanti Savaliya), президент Ассоциации производителей ювелирных изделий Сурата (Surat Jewellery Manufacturers Association).
На ювелирной выставке, которая продлится с 17 по 19 декабря 2021 года, около 105 предприятий представят свои ювелирные изделия и оборудование. Ожидается, что трехдневное шоу посетят более 8 000 посетителей со всей страны.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished