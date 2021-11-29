Украшения в стиле «хоп-хоп» будут в моде на ювелирной выставке в Сурате

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Сурат, завоевав доминирующую позицию в мире в производстве бриллиантов, теперь стремится стать центром производства ювелирных изделий, и украшения в стиле «хип-хоп» только добавляют ему блеска, говорится в сообщении Times of India.

Один производитель из Сурата недавно изготовил подвеску-зонтик из 450 граммов золота, усыпанную 12 000 бриллиантов общим весом 175 каратов. Она стоит не менее 27 000 долларов США. Такую тяжелую подвеску можно носить только с массивным ожерельем, и, следовательно, за набор из подвески и ожерелья теперь нужно будет заплатить более 67 000 долларов.

Раньше украшения в стиле «хип-хоп» производились в таких странах, как США и Великобритания, но благодаря растущему спросу их теперь делают и местные предприятия в Сурате. Украшения в стиле «хип-хоп» популярны в ряде стран, и их изготовление требует определенного опыта.

«Сурат сейчас занимается производством украшений в стиле «хип-хоп», и изготовители получают заказы из-за границы. Раньше Сурат экспортировал только бриллианты для этого типа ювелирных изделий, но теперь мы производим такие украшения здесь», - сказал Джаянти Савалия (Jayanti Savaliya), президент Ассоциации производителей ювелирных изделий Сурата (Surat Jewellery Manufacturers Association).

На ювелирной выставке, которая продлится с 17 по 19 декабря 2021 года, около 105 предприятий представят свои ювелирные изделия и оборудование. Ожидается, что трехдневное шоу посетят более 8 000 посетителей со всей страны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





