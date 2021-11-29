Аукцион Christie’s в Гонконге собрал около 64 млн долларов

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На аукционе Christie’s в Гонконге, состоявшемся 28 ноября и привлекшем покупателей из 14 стран, было продано около 87% украшений по лотам и по стоимости.

Звездами осеннего аукциона Christie’s Magnificent Jewels стали ювелирные изделия, украшенные белыми и цветными бриллиантами, жадеитами и цветными драгоценными камнями, стоимость которых составила около 64 млн долларов США.

Самым крупным лотом стала пара серег с центральными бриллиантами яркого голубого цвета весом 3,06 карата и 2,61 карата. Стоимость изделия составила около 7,45 млн долларов.

Гарнитур из ожерелья и браслета с жадеитами, рубинами и бриллиантами от Cartier в конечном итоге был продан примерно за 1,03 млн долларов, что в восемь раз превысило предпродажную оценку в 128 866 долларов.

Викки Сек (Vickie Sek), руководитель отдела ювелирных изделий Christie’s в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в связи с этим сказала следующее: «Исключительные результаты и высокие показатели оборачиваемости продукции при наших прямых продажах и продажах только через Интернет в 2021 году отражают стремительное оживление рынка с устойчивым спросом».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





