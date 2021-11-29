Smiling Rocks запускает праздничную кампанию 2021 - «Все о любви и тепле»

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Smiling Rocks, бренд ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами, который стремится создать «цепочку улыбок» с помощью экологически чистых предметов роскоши, запустил новую глобальную праздничную кампанию, чтобы создать атмосферу счастья и дарить улыбки близким.

Компания запустила эту кампанию 20 ноября, и бренд по-новому взглянул на радость делиться всем с другими людьми и дарить друг другу подарки.

Вместе с началом кампании «Все о любви и тепле» бренд представил серию эффектных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами, включая пользующиеся большим спросом обручальные кольца, модные украшения, избранные дизайнерские изделия и мужские помолвочные кольца с бриллиантами-солитерами.

Smiling Rocks запустила эту кампанию с участием более чем 400 розничных магазинов и онлайн-партнеров в США и по всему миру. Кампания разместит свои объявления на рекламном щите площади Таймс-сквер в Нью-Йорке во время праздников и в социальных сетях.

«Это самое интересное и ожидаемое время года. Все с нетерпением ждут возможности создать новые и запоминающиеся впечатления со своими близкими и поделиться радостью, которую несут подарки друг другу. Мы здесь, чтобы вместе дарить улыбки всем, кто разделяет нашу страсть и любовь к ювелирным изделиям», - говорит Зулу Геврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





