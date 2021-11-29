Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Smiling Rocks запускает праздничную кампанию 2021 - «Все о любви и тепле»
Компания запустила эту кампанию 20 ноября, и бренд по-новому взглянул на радость делиться всем с другими людьми и дарить друг другу подарки.
Вместе с началом кампании «Все о любви и тепле» бренд представил серию эффектных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами, включая пользующиеся большим спросом обручальные кольца, модные украшения, избранные дизайнерские изделия и мужские помолвочные кольца с бриллиантами-солитерами.
Smiling Rocks запустила эту кампанию с участием более чем 400 розничных магазинов и онлайн-партнеров в США и по всему миру. Кампания разместит свои объявления на рекламном щите площади Таймс-сквер в Нью-Йорке во время праздников и в социальных сетях.
«Это самое интересное и ожидаемое время года. Все с нетерпением ждут возможности создать новые и запоминающиеся впечатления со своими близкими и поделиться радостью, которую несут подарки друг другу. Мы здесь, чтобы вместе дарить улыбки всем, кто разделяет нашу страсть и любовь к ювелирным изделиям», - говорит Зулу Геврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished