На тендере Diamcor по продаже алмазов средняя цена за карат составила $226,64

Сегодня Новости

Компания Diamcor Mining продала 4 326,56 карата алмазного сырья в течение отчетного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года, получив выручку чуть более $1 млн при средней цене алмазов $226,64 за карат.

Проданные алмазы были извлечены в ходе продолжающихся пробных работ по добыче на проекте компании Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

С начала года до конца сентября компания продала 169 574 карата необработанных алмазов, получив выручку в размере $29,2 млн, в результате чего средняя цена за карат составила $171,95.

Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере $525 876 за промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2021 года, что привело к убытку в размере $0,01 на акцию.

«В течение этого квартала правительство ЮАР продолжило снижение некоторых из оставшихся ограничений в рамках связанного с COVID-19 локдауна, и компания планирует продолжить работу, уделяя особое внимание сокращению затрат с учетом неопределенных обстоятельств из-за пандемии коронавируса», - говорится в сообщении Diamcor Mining.

Diamcor Mining также возобновила работу над своими допандемийными планами по двухэтапному расширению перерабатывающих мощностей на проекте, причем первый этап, направленный на удвоение текущих объемов переработки, планировалось завершить к 30 сентября 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





