Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
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Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
На тендере Diamcor по продаже алмазов средняя цена за карат составила $226,64
Проданные алмазы были извлечены в ходе продолжающихся пробных работ по добыче на проекте компании Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.
С начала года до конца сентября компания продала 169 574 карата необработанных алмазов, получив выручку в размере $29,2 млн, в результате чего средняя цена за карат составила $171,95.
Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере $525 876 за промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2021 года, что привело к убытку в размере $0,01 на акцию.
«В течение этого квартала правительство ЮАР продолжило снижение некоторых из оставшихся ограничений в рамках связанного с COVID-19 локдауна, и компания планирует продолжить работу, уделяя особое внимание сокращению затрат с учетом неопределенных обстоятельств из-за пандемии коронавируса», - говорится в сообщении Diamcor Mining.
Diamcor Mining также возобновила работу над своими допандемийными планами по двухэтапному расширению перерабатывающих мощностей на проекте, причем первый этап, направленный на удвоение текущих объемов переработки, планировалось завершить к 30 сентября 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished