Phillips провел в Азии первый в истории «аукцион белых перчаток»

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Аукционный дом Phillips объявил итоги 13-го часового аукциона в Гонконге.

Реализовано лотов на общую сумму $30 млн, что более чем на 43% выше их предварительной оценочной стоимости. Таким образом был достигнут самый высокий объем продаж за всю историю часового аукциона Phillips Asia.

В результате годовой объем продаж составил $54 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо достигнутым в регионе часовым подразделением Phillips.

«Мы наблюдаем последовательный рост продаж в Азии. При этом общий объем продаж в этом сезоне увеличился на 75% по сравнению с предыдущим годом и на 21% по сравнению с предыдущим сезоном… Число участников часовых онлайн-торгов в Гонконге продолжает достигать новых высот, побив все предыдущие рекорды - с 1800 покупателями из 70 стран, что является самым высоким показателем для аукционов, организованных компанией в Азии. Участникам онлайн-торгов продано почти 60% лотов. Неподвластные времени и качественные часы никогда не выходят из моды, и многие из них были проданы по цене, значительно превышающей оценочную стоимость. За рекордные для мировых аукционов суммы проданы самые знаковые модели Rolex Daytona - "JPS" и "Panda". Мы с нетерпением ждем финальной распродажи часов в этом году в Нью-Йорке 11-12 декабря», - заявил Томас Перацци (Thomas Perazzi), глава часового подразделения Phillips Asia.



Алекс Шишло для Rough&Polished





