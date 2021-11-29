Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Phillips провел в Азии первый в истории «аукцион белых перчаток»
Реализовано лотов на общую сумму $30 млн, что более чем на 43% выше их предварительной оценочной стоимости. Таким образом был достигнут самый высокий объем продаж за всю историю часового аукциона Phillips Asia.
В результате годовой объем продаж составил $54 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо достигнутым в регионе часовым подразделением Phillips.
«Мы наблюдаем последовательный рост продаж в Азии. При этом общий объем продаж в этом сезоне увеличился на 75% по сравнению с предыдущим годом и на 21% по сравнению с предыдущим сезоном… Число участников часовых онлайн-торгов в Гонконге продолжает достигать новых высот, побив все предыдущие рекорды - с 1800 покупателями из 70 стран, что является самым высоким показателем для аукционов, организованных компанией в Азии. Участникам онлайн-торгов продано почти 60% лотов. Неподвластные времени и качественные часы никогда не выходят из моды, и многие из них были проданы по цене, значительно превышающей оценочную стоимость. За рекордные для мировых аукционов суммы проданы самые знаковые модели Rolex Daytona - "JPS" и "Panda". Мы с нетерпением ждем финальной распродажи часов в этом году в Нью-Йорке 11-12 декабря», - заявил Томас Перацци (Thomas Perazzi), глава часового подразделения Phillips Asia.
Алекс Шишло для Rough&Polished