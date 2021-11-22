Бутик Âme на Манхэттене - континентальный победитель Версальской премии 2021 года





Секретариат Версальской премии 2021 (Prix Versailles 2021) года объявил ранее в этом месяце, что манхэттенский бутик Âme удостоен Специального приза «Интерьер» в категории «Магазины и универмаги» для Северной Америки. Âme входит в число 70 континентальных победителей Версальской премии 2021 года. Теперь бутик будет бороться за титул чемпиона мира в своей категории. Победители всех 24 титулов чемпиона мира будут определены 15 декабря 2021 года.







Архитектурный дизайн концептуального бутика Âme, открывшегося в 2020 году и расположенного по адресу Спринг-стрит, 132 в Нижнем Манхэттене, был разработан креативным директором Âme Элинор Авни (Elinor Avni). Впоследствии ее идеи были реализованы компанией Baranowitz + Kronenberg Architects.

Основная концепция бутика Âme - это объединение прошлого, настоящего и будущего, объединение исторической архитектуры Нью-Йорка с передовым современным дизайном.

Флагманский магазин Âme в Нью-Йорке демонстрирует свою изысканную коллекцию ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами. Он приглашает клиентов полюбоваться рулонными навесными стенами из нержавеющей стали и подвешенными вертикальными стержнями. Светоотражающий монохромный интерьер служит абстрактным фоном, усиливающим впечатление от украшений. Каждое ювелирное изделие выставлено отдельно под элегантным стеклянным колпаком.

Стальные стены бутика рисуют тени, отбрасываемые волнистыми чугунными фасадами, встречающимися в районах Нижнего Манхэттена, воплощая двойственное сочетание исторической архитектуры и ультрасовременного стиля, отражающее саму душу Âme.

Основанный в 2019 году ювелирный дом Âme Fine Jewelry House был создан для того, чтобы сознательно объединить дизайн и технологии. Âme, что на французском значит «душа», создает целостное ощущение для органов чувств. Созданная этим домом коллекция ювелирных украшений с бриллиантами вдохновлена ​​архитектурной геометрией и формами, встречающимися в природе. Под руководством креативного директора Элинор Авни Âme стремится вводить новшества и модернизировать источники материалов, тщательно обрабатывая каждое изделие в Нью-Йорке. Выращенные в лаборатории бриллианты под торговой маркой «Âme-grown®» являются технологически прогрессивными и экологически безопасными. У Âme есть концептуальный магазин флагманского дизайна и выставочный зал на Спринг-стрит в Сохо в Нью-Йорке, а также магазин электронной коммерции.

Prix ​​Versailles (Версальская премия) - это оригинальная программа, цель которой - способствовать лучшему взаимодействию между экономикой и культурой. В ее рамках подчеркивается роль, которую субъекты экономической деятельности могут играть во всех секторах в повышении, украшении и улучшении условий жизни. Prix ​​Versailles отмечает самые выдающиеся строения как с точки зрения внутренней, так и внешней архитектуры.

Владимир Малахов, Rough&Polished