Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
Вчера
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Цены на алмазное сырье выросли на 10% из-за опасений по поводу его предложения на рынке
Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% из-за проблем с поставками в связи с распространением нового варианта COVID-19 под названием «омикрон» в Южной Африке и Ботсване.
Драгоценные камни и ювелирные изделия дают второй по величине экспортный доход Индии, причем на бриллианты приходится более 63% этого объема. Индия гранит 14 из 15 бриллиантов в мире. «Спрос превышает предложение. А предложение находится под давлением с момента вспышки COVID-19 в прошлом году. Ситуация в последнее время шла по пути нормализации. Но теперь в Южной Африке и Ботсване появился этот новый вариант COVID-19. Он будет оказывать дополнительное давление на предложение, - заявил газете Economic Times Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии.
За последние несколько дней цены на алмазное сырье выросли на 5-10%, что побудило индийских производителей бриллиантов придерживать свои запасы. Они не стремятся заменять запасы, поскольку им придется покупать алмазное сырье по более высокой цене. Ограночные предприятия в Сурате объявили о более длительных каникулах на период праздника Дивали в этом году, чтобы приостановить производство бриллиантов. Предприятия вновь открылись 22 ноября. Хотя цены на алмазное сырье выросли, цены на бриллианты в той же пропорции не увеличились.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished