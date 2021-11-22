Цены на алмазное сырье выросли на 10% из-за опасений по поводу его предложения на рынке

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Рост цен на алмазное сырье на фоне возможного ограничения его предложения на рынке вызвал обеспокоенность у экспортеров бриллиантов в Сурате и Мумбае в Индии, поскольку у них есть твердые заказы из США, Китая и Дальнего Востока, пишет газета Economic Times.

Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% из-за проблем с поставками в связи с распространением нового варианта COVID-19 под названием «омикрон» в Южной Африке и Ботсване.

Драгоценные камни и ювелирные изделия дают второй по величине экспортный доход Индии, причем на бриллианты приходится более 63% этого объема. Индия гранит 14 из 15 бриллиантов в мире. «Спрос превышает предложение. А предложение находится под давлением с момента вспышки COVID-19 в прошлом году. Ситуация в последнее время шла по пути нормализации. Но теперь в Южной Африке и Ботсване появился этот новый вариант COVID-19. Он будет оказывать дополнительное давление на предложение, - заявил газете Economic Times Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии.

За последние несколько дней цены на алмазное сырье выросли на 5-10%, что побудило индийских производителей бриллиантов придерживать свои запасы. Они не стремятся заменять запасы, поскольку им придется покупать алмазное сырье по более высокой цене. Ограночные предприятия в Сурате объявили о более длительных каникулах на период праздника Дивали в этом году, чтобы приостановить производство бриллиантов. Предприятия вновь открылись 22 ноября. Хотя цены на алмазное сырье выросли, цены на бриллианты в той же пропорции не увеличились.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





