Алексей Чекунков: РЖД и Норильский никель – компании-лидеры по участию в реализации проекта «Чистая Арктика»

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Одним из ключевых направлений нынешней арктической повестки стала очистка территорий от уже накопленных опасных следов хозяйственной деятельности, объем которых исчисляется в миллионы тонн. Об этом заявил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков в ходе совещания в Совете Федерации, посвященного реализации общественного федерального проекта «Чистая Арктика».

За 2021 год в рамках этого проекта в арктических регионах России было собрано более 1500 тонн отходов: бочек из-под топлива, покрышек, пластика, древесины, рассказал министр. По его словам, работы по устранению загрязнений прошли в Мурманской, Архангельской областях, в Красноярском крае, Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республиках Коми и Карелии.

Со стороны бизнеса проект поддержали ведущие российские компании такие как Норильский никель и РЖД, рассказал Алексей Чекунков. «Мы продолжаем активную работу с бизнесом и надеемся, что больше бизнес-структур, работающих в арктических регионах, будет вовлечено в этот проект», - сказал министр.

С июля нынешнего года в проекте приняли участие более 2200 волонтеров, в следующем году изъявили желание участвовать в проекте уже более 3000 волонтеров, отметил Алексей Чекунков. «Проект «Чистая Арктика» не только привлекает волонтеров, но также стал площадкой для зарождения интересных инициатив и новых смыслов. В Мурманской области волонтеры дали старт созданию арктических пляжей, на Чукотке возникла идея создания артмузея интересных находок и артефактов, найденных в процессе «арктической уборки».

По мнению вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, работа по очистке арктических территорий в рамках проекта «Чистая Арктика» является примером слаженного взаимодействия между гражданами, представителями государственной власти, экологическим и научным сообществами, общественными и волонтерскими организациями, бизнес-структурами. По ее словам, представители бизнеса прекрасно понимают, что поддержка волонтеров в этой сфере сегодня крайне важна.

Вице-спикер отметила высокую государственную, корпоративную, а также общественную вовлеченность в экологическую повестку. «В планах не только реализация мероприятий по ликвидации негативных последствий при освоении арктических регионов, но и популяризация ответственного отношения к уникальной арктической природе, влияющей на климатические условия всего мира»,— сказала Галина Карелова.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев в качестве успешного примера взаимодействия региональных властей, волонтеров и бизнеса привел акцию по очистке берегов Енисея от металлолома. «Безусловным лидером по участию в проекте «Чистая Арктика» выступает у нас компания «Норильский никель», которая поддержала волонтерское движение». По словам зампреда регионального правительства, Норникель ведет серьезную работу по реновации своих производственных площадок, проводит ликвидацию несанкционированных свалок. «Суммарно в 2021 году демонтировано порядка 87 ветхих зданий. Объем инвестиций в приобретение спецоборудования составил более 3 млрд. рублей. Собрано 247 тысяч тонн строительного мусора, 37 тысяч тонн металлолома. Проведена санитарная обработка освобождаемой территории от мусора». Эта работа будет продолжена, рассказал Николай Зуев. «Основные силы будут направлены на снос отслуживших зданий и сооружений в районе Кайеркан, стройбазы Надеждино и территории Норильско-Таймырской электрической компании», - сказал зампред правительства региона. Он отметил, что руководство края планирует расширить круг участников проекта за счет других социально ответственных компаний.

Бизнес можно и нужно привлекать в рамках социальной ответственности не только на региональном, но и на федеральном уровне, считает сенатор Константин Долгов. «Мы не можем заставлять, но побуждать, заинтересовывать можно. Чтобы по бизнес-иерархии сверху вниз тоже шли в региональные структуры соответствующие сигналы», - сказал сенатор. Среди компаний-лидеров по социальной ответственности в экологической сфере помимо РЖД и Норильского никеля он назвал также Мурманский морской торговый порт, который очень активно поддерживает волонтерские мероприятия в Арктической зоне.



Материал подготовил Григорий Павлов



