Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
Вчера
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
B2Gold заглядывается на золотые активы в Зимбабве
Информационное агентство Bloomberg процитировало генерального директора этой канадской компании Клайва Джонсона (Clive Johnson) сообщившего, что B2Gold провела переговоры с Хараре, «чтобы узнать, готовы ли они к нашему приезду».
«Есть действительно веские доводы, и мы приводим их в Зимбабве, - сказал он. - Мы смотрим на это как на интригующий потенциал с рядом продвинутых проектов, а также как на потенциал в сфере геологоразведки».
B2Gold проявила интерес к законсервированному золотому руднику в Зимбабве два года назад, выразив, правда, желание, чтобы на него не распространялся закон, обязывающий горняков продавать весь металл подразделению центрального банка страны.
Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) сказал, что B2Gold ведет переговоры с частными золотодобывающими компаниями.
Как утверждается, B2Gold заинтересована в покупке производственных активов в Зимбабве, а также в создании совместных предприятий.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished