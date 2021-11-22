B2Gold заглядывается на золотые активы в Зимбабве

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По сообщениям СМИ, компания B2Gold, владеющая шахтами в Африке и Азии, проявила интерес к приобретению золотых активов в Зимбабве.

Информационное агентство Bloomberg процитировало генерального директора этой канадской компании Клайва Джонсона (Clive Johnson) сообщившего, что B2Gold провела переговоры с Хараре, «чтобы узнать, готовы ли они к нашему приезду».

«Есть действительно веские доводы, и мы приводим их в Зимбабве, - сказал он. - Мы смотрим на это как на интригующий потенциал с рядом продвинутых проектов, а также как на потенциал в сфере геологоразведки».

B2Gold проявила интерес к законсервированному золотому руднику в Зимбабве два года назад, выразив, правда, желание, чтобы на него не распространялся закон, обязывающий горняков продавать весь металл подразделению центрального банка страны.

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) сказал, что B2Gold ведет переговоры с частными золотодобывающими компаниями.

Как утверждается, B2Gold заинтересована в покупке производственных активов в Зимбабве, а также в создании совместных предприятий.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



