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01 ноября 2021
Эксперт о бедных алмазами, но прибыльных кимберлитах в Анголе
«По этому поводу не стоит беспокоиться, так как кимберлиты с низким содержанием алмазов - это источник, дающий главным образом алмазы типа 2, - заявил на прошлой неделе в Сауримо представитель компании SRK Consulting Canada Герман Груттер (Herman Grutter) на Международной конференции по алмазам Анголы. - На алмазах типа 2 можно зарабатывать деньги… Северная часть Лесото - хороший тому пример».
Герман Груттер отметил, что на руднике Летсенг (Letseng) в Лесото было зафиксировано содержание алмазов в 1,8 карата на сто тонн руды при цене в 1 900 долларов США за карат, в то время как на руднике Мотаэ (Mothae) содержание алмазов составило 3,1 карата на сто тонн руды при цене около 850 долларов за карат.
Он добавил, что в Анголе есть крупные месторождения кимберлитов, которые требуют внимания.
Герман Груттер сообщил участникам конференции, что качество ангольских алмазов выше, чем в среднем в мире, и они аналогичны алмазам, добываемым в южноафриканском регионе.
Крупнейший рудник Анголы Катока (Catoca) является месторождением алмазов, представляющим собой кимберлитовую трубку.
Компания Lucapa Diamond недавно добыла 13 алмазов общим весом 4,15 карата в результате первичной обработки кимберлитовой пробы L028 на концессии Луло (Lulo).
Образец L028 объемом 2 192 м3 был переработан на установке для работы с аллювиальной рудой на руднике Луло, и самым крупным извлеченным камнем был белый алмаз весом 0,93 карата, а самый крупный извлеченный алмаз типа IIa весил 0,59 карата.
В образце L028 содержится наибольшее количество алмазов по сравнению с любым образцом кимберлитовой пробы, отобранной на водосборе Кангидж (Canguige) на сегодняшний день, и это является продолжением результатов, полученных в аллювиальной пробе, взятой из реки Кангидж в 2020 году, где 1 865 кубических метров гравия дали 30,3 карата алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished