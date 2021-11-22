Итоги ювелирного онлайн-аукциона Christie's - The London Edit

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На ювелирном онлайн-аукционе Christie's - The London Edit, проходившем 12-26 ноября, было реализовано лотов на общую сумму 4 230 250 фунтов стерлингов /5 655 844 доллара /4 936 702.

Топ-лотами продажи стали фантазийный ярко-голубой бриллиант весом 1,02 карата, который был продан за 400 000 фунтов стерлингов /534 800 долларов /466 800 евро, и кольцо с бриллиантом в 32,10 карата от Cartier. Его купили за 300 000 фунтов стерлингов /401 000 долларов/350 100 евро.

Украшением аукциона стала превосходная коллекция бриллиантовых украшений, в том числе браслет с бриллиантами в стиле арт-деко от Cartier, который обошелся покупателю в 137 500 фунтов стерлингов /183 838 долларов, 160 463 евро.

Другими ведущими лотами стали ожерелье с изумрудами и бриллиантами, которое было продано за 100 000 фунтов стерлингов /133 700 долларов/ 116 700 евро, и длинное колье из природного жемчуга, оникса, эмали и бриллиантов, стоимость которого составила 87 500 фунтов стерлингов /116 988 долларов /102 113 евро.



Алекс Шишло для Rough&Polished





