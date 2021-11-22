Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
Вчера
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Итоги ювелирного онлайн-аукциона Christie's - The London Edit
Топ-лотами продажи стали фантазийный ярко-голубой бриллиант весом 1,02 карата, который был продан за 400 000 фунтов стерлингов /534 800 долларов /466 800 евро, и кольцо с бриллиантом в 32,10 карата от Cartier. Его купили за 300 000 фунтов стерлингов /401 000 долларов/350 100 евро.
Украшением аукциона стала превосходная коллекция бриллиантовых украшений, в том числе браслет с бриллиантами в стиле арт-деко от Cartier, который обошелся покупателю в 137 500 фунтов стерлингов /183 838 долларов, 160 463 евро.
Другими ведущими лотами стали ожерелье с изумрудами и бриллиантами, которое было продано за 100 000 фунтов стерлингов /133 700 долларов/ 116 700 евро, и длинное колье из природного жемчуга, оникса, эмали и бриллиантов, стоимость которого составила 87 500 фунтов стерлингов /116 988 долларов /102 113 евро.
Алекс Шишло для Rough&Polished