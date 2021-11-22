Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
Сегодня
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Данные по импорту и экспорту AWDC за октябрь
Импорт необработанного сырья в январе-октябре 2021 года вырос на 28,63%, до 76 798 411,14 карата против 59 703 538,13 за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении – на 66,36%, до $ 8 758 043 838 против $ 5 264 446 365 в 2020 году.
В октябре 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на -14,59%, до 9 011 211,13 карата против 10 550 193,23 в октябре 2020 года, и на -15,51% в стоимостном выражении, достигнув $ 808 125 987 против $ 956 498 449 в октябре 2020 года.
Экспорт сырья в январе-октябре 2021 года вырос на 51,89%, до 88 149 893,45 карата против 58 034 902,14 карата за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении - на 81,12%, до $ 9 039 513 010 против $ 4 990 860 262 в январе-октябре 2020 года.
Импорт бриллиантов в октябре 2021 года составил 471 652,69 карата против 321 137,57 карата в октябре 2020 года (плюс 46,87%) на сумму $ 724 729 460 против $ 498 398 264 в октябре 2020 года (плюс 45,41%).
В январе-октябре 2021 года импорт бриллиантов составил 4 382 918,96 карата против 2 712 278,18 карата за тот же период в 2020 году (плюс 61,60%) на сумму $ 6 323 613 541 против $ 4 485 003 981 в 2020 году (плюс 40,99%).
Экспорт бриллиантов в октябре 2021 года вырос на 20,89%, до 359 105,54 карата против 297 046,55 карата в октябре 2020 года, а в стоимостном выражении вырос на 49,66%, до $ 941 243 991 против $ 628 937 831 в 2020 году.
В январе-октябре 2021 года экспорт бриллиантов составил 3 020 593,00 карата против 2 165 849,02 карата за тот же период в 2020 году (плюс 39,46%) на сумму $ 6 394 180 399 против $ 4 566 656 022 в 2020 году (плюс 40,02%).
Алекс Шишло для Rough&Polished