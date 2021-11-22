Данные по импорту и экспорту AWDC за октябрь

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Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в октябре 2021 года импорт Антверпеном необработанных алмазов сократился на -25,04%, достигнув 7 306 052,17 карата против 9 747 005,26 карата в октябре 2020 года, но вырос на 10,66% в стоимостном выражении, достигнув $ 967 507 393 против $ 874 267 708 в октябре 2020 года.

Импорт необработанного сырья в январе-октябре 2021 года вырос на 28,63%, до 76 798 411,14 карата против 59 703 538,13 за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении – на 66,36%, до $ 8 758 043 838 против $ 5 264 446 365 в 2020 году.

В октябре 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на -14,59%, до 9 011 211,13 карата против 10 550 193,23 в октябре 2020 года, и на -15,51% в стоимостном выражении, достигнув $ 808 125 987 против $ 956 498 449 в октябре 2020 года.

Экспорт сырья в январе-октябре 2021 года вырос на 51,89%, до 88 149 893,45 карата против 58 034 902,14 карата за тот же период в 2020 году, а в стоимостном выражении - на 81,12%, до $ 9 039 513 010 против $ 4 990 860 262 в январе-октябре 2020 года.

Импорт бриллиантов в октябре 2021 года составил 471 652,69 карата против 321 137,57 карата в октябре 2020 года (плюс 46,87%) на сумму $ 724 729 460 против $ 498 398 264 в октябре 2020 года (плюс 45,41%).

В январе-октябре 2021 года импорт бриллиантов составил 4 382 918,96 карата против 2 712 278,18 карата за тот же период в 2020 году (плюс 61,60%) на сумму $ 6 323 613 541 против $ 4 485 003 981 в 2020 году (плюс 40,99%).

Экспорт бриллиантов в октябре 2021 года вырос на 20,89%, до 359 105,54 карата против 297 046,55 карата в октябре 2020 года, а в стоимостном выражении вырос на 49,66%, до $ 941 243 991 против $ 628 937 831 в 2020 году.

В январе-октябре 2021 года экспорт бриллиантов составил 3 020 593,00 карата против 2 165 849,02 карата за тот же период в 2020 году (плюс 39,46%) на сумму $ 6 394 180 399 против $ 4 566 656 022 в 2020 году (плюс 40,02%).



Алекс Шишло для Rough&Polished





