Золото может потерять свой блеск из-за планов правительства Индии по повышению ставок налога на товары и услуги

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Предложение правительства Индии о повышении налога на товары и услуги при торговле золотыми ювелирными изделиями с 3 процентов до 5 процентов может подорвать отрасль, по словам представителей индийской индустрии.

Отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий в настоящее время возвращается к своему прежнему положению после того, как оно было нарушено изоляцией из-за коронавируса, закрытием розничных магазинов и введением обязательного клеймения продукции.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в сентябре спрос на ювелирные изделия в Индии вырос на 58%, до 96 тонн, благодаря снижению цен и отложенным покупкам.

Ювелиры были хорошо подготовлены к внезапному всплеску спроса, поскольку импорт золота за последние три квартала этого года был намного выше и составил 691 тонну по сравнению со спросом в 360 тонн, зафиксированным за тот же период прошлого года.

Предлагаемый шаг по повышению ставки налога, если он будет реализован, сделает золото дороже. Кроме того, этот шаг определенно будет стимулировать неорганизованную торговлю золотом и повлияет на организованных розничных торговцев, которые, по мнению большинства ювелиров, строго следуют государственным нормам.

Ювелиры опасаются, что этот шаг будет стимулировать черный маркетинг и контрабанду желтого металла.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





