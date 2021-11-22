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Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
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01 ноября 2021
Золото может потерять свой блеск из-за планов правительства Индии по повышению ставок налога на товары и услуги
Отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий в настоящее время возвращается к своему прежнему положению после того, как оно было нарушено изоляцией из-за коронавируса, закрытием розничных магазинов и введением обязательного клеймения продукции.
Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в сентябре спрос на ювелирные изделия в Индии вырос на 58%, до 96 тонн, благодаря снижению цен и отложенным покупкам.
Ювелиры были хорошо подготовлены к внезапному всплеску спроса, поскольку импорт золота за последние три квартала этого года был намного выше и составил 691 тонну по сравнению со спросом в 360 тонн, зафиксированным за тот же период прошлого года.
Предлагаемый шаг по повышению ставки налога, если он будет реализован, сделает золото дороже. Кроме того, этот шаг определенно будет стимулировать неорганизованную торговлю золотом и повлияет на организованных розничных торговцев, которые, по мнению большинства ювелиров, строго следуют государственным нормам.
Ювелиры опасаются, что этот шаг будет стимулировать черный маркетинг и контрабанду желтого металла.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished