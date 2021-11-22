Мировая добыча алмазного сырья в этом году вырастет до 120 млн каратов - Зимниски

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Ожидается, что мировая добыча алмазного сырья в этом году достигнет 120 млн каратов по сравнению с максимумом в 150 млн каратов в 2017 году, по данным независимого алмазного аналитика.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 мировая добыча алмазного сырья упала примерно на 20%, до 111,4 млн каратов.

Выступая на Международной алмазной конференции Анголы в Сауримо, Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал, что мировая добыча будет расти, поскольку Ангола готовится начать добычу на новом руднике Луаше (Luaxe).

«Луаше будет наращивать поставки, поскольку это новейший источник алмазов в мире», - сказал он.

АЛРОСА и Catoca открыли трубку Луаше в 2013 году.

Catoca, в которой доля АЛРОСА составляет 41%, в настоящее время владеет долей в 50,5% в Луаше. Endiama и АЛРОСА тоже владеют долями по 8% в Луаше.

Зимниски сказал, что в 2020 году спрос на ювелирные изделия с бриллиантами упал на 15-20%, но во второй половине 2020 года наблюдалось быстрое восстановление рынка во главе с США и Китаем.

Он сказал, что восстановление продолжилось в этом году и, вероятно, не ослабеет.

По словам аналитика, мировая экономика наводнена деньгами и разрыв в уровне благосостояния людей увеличивается, что благоприятствует компаниям, работающим в сфере роскоши.

Согласно Зимниски, Китай был самым быстрорастущим конечным рынком в последние годы, чему способствовал устойчивый рост того, что он назвал потребительским классом.

«В Китае растет внутреннее потребление, и в последнее время глобальная изоляция и ограничения на поездки остановили расходы китайцев за границей», - сказал он.

Зимниски добавил, что Китай увеличил количество своих ювелирных магазинов с 1 300 в 2011 году до 5 000 в этом году.

«Они открывали новые магазины даже во время пандемии, и это говорит о росте спроса в стране», - отметил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





