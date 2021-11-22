Эксклюзив
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
Сегодня
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Ангола хочет передавать в огранку 20% всего объема добычи алмазов в стране
Он сказал производителям бриллиантов, что Луанда знает о трудностях, с которыми сталкивается этот сектор.
«Давайте не будем жаловаться, а давайте вместе работать над устранением узких мест, - добавил министр. - Условия для огранки [в Анголе] хорошие, но мы сделаем эту сферу более привлекательной для тех, кто заинтересован в производстве бриллиантов в нашей стране».
В начале сентября этого года Ангола открыла алмазный хаб в Сауримо, который сможет разместить 26 заводов по огранке бриллиантов.
Первый этап строительства центра был завершен после инвестиций в размере 77 млн долларов США, и в нем будут располагаться четыре завода по огранке бриллиантов, которые присоединятся к четырем уже существующим в стране.
После завершения строительства центр будет разделен на три основные зоны: коммерческую, промышленную и одну, зарезервированную для гибридного завода.
Азеведу ранее заявлял, что Ангола в настоящее время экспортирует 99,5% своего алмазного сырья.
Из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов в прошлом году по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished