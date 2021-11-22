Ангола хочет передавать в огранку 20% всего объема добычи алмазов в стране

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«Наша цель – производить огранку 20% алмазов от общего объема их добычи в год, - заявил министр минеральных ресурсов Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) на Международной алмазной конференции Анголы (Angola International Diamond Conference, AIDC) в городе Сауримо. - Я знаю, что 20% - непростая задача, но это путь, по которому мы хотим пойти для нашей страны и Африки, чтобы повысить ценность наших природных ресурсов».

Он сказал производителям бриллиантов, что Луанда знает о трудностях, с которыми сталкивается этот сектор.

«Давайте не будем жаловаться, а давайте вместе работать над устранением узких мест, - добавил министр. - Условия для огранки [в Анголе] хорошие, но мы сделаем эту сферу более привлекательной для тех, кто заинтересован в производстве бриллиантов в нашей стране».

В начале сентября этого года Ангола открыла алмазный хаб в Сауримо, который сможет разместить 26 заводов по огранке бриллиантов.

Первый этап строительства центра был завершен после инвестиций в размере 77 млн долларов США, и в нем будут располагаться четыре завода по огранке бриллиантов, которые присоединятся к четырем уже существующим в стране.

После завершения строительства центр будет разделен на три основные зоны: коммерческую, промышленную и одну, зарезервированную для гибридного завода.

Азеведу ранее заявлял, что Ангола в настоящее время экспортирует 99,5% своего алмазного сырья.

Из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов в прошлом году по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





