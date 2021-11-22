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25 октября 2021
Полномасштабные работы по добыче полезных ископаемых на проекте Луаше «ожидаются в ближайшее время» - Alrosa Angola
Генеральный директор компании в Анголе Александр Горлов сообщил на алмазной конференции в Сауримо, что компания завершила геологоразведочные работы на проекте.
Работа над проектом в настоящее время находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации.
Представитель Endiama Ана Фейжо (Ana Feijo) сообщила на той же конференции, что в разведку алмазов на этом проекте, который охватывает 1 195 кв. километров, инвестировано 200 млн долларов США.
Министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) ранее заявлял, что в 2022 году власти намерены преобразовать месторождение Луаше в структурированный и организованный рудник, который в 2023 году произведет около 5,7 млн каратов алмазов, что составляет более половины добычи страны в 2020 году.
Ангола произвела около 8 млн каратов в прошлом году по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.
АЛРОСА и Catoca открыли трубку Луаше в 2013 году.
Catoca, в которой АЛРОСА владеет долей в 41%, в настоящее время владеет долей в 50,5% в Луаше. Endiama и АЛРОСА также владеют еще долями по 8% в Луаше.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished