Rio Tinto начинает работать с общественностью и экологами по вопросу о совместном алмазном предприятия на концессии Чири в Анголе

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По словам высокопоставленного представителя Rio Tinto, подразделение компании Rio Tinto Angola приступило к работе с общественностью и экологами по вопросу об алмазной концессии Чири (Chiri) в провинции Северная Лунда.

Диверсифицированная горнодобывающая компания подписала соглашение о создании совместного предприятия с Endiama в октябре этого года по концессии на алмазы.

В рамках совместного предприятия Rio Tinto будет контролировать 75% акций, а Endiama получит оставшиеся 25%.

Операционный директор Rio Tinto Angola Пол Хундт (Paul Hundt) заявил на Ангольской международной алмазной конференции в Сауримо, что компания сыграет свою роль в развитии алмазной промышленности страны.

«Мы все надеемся на развитие алмазной промышленности Анголы, - сказал он. - Мы должны сыграть свою роль в алмазодобывающей отрасли…».

Контракт между Rio Tinto Angola и Endiama, рассчитанный на пять лет, предусматривает возможность увеличения доли Endiama до 49%.

Срок эксплуатации концессии, занимающей площадь в 108 км², может составлять 35 лет.

Переговоры о концессии стороны вели с апреля 2019 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





