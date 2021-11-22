Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
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25 октября 2021
Rio Tinto начинает работать с общественностью и экологами по вопросу о совместном алмазном предприятия на концессии Чири в Анголе
Диверсифицированная горнодобывающая компания подписала соглашение о создании совместного предприятия с Endiama в октябре этого года по концессии на алмазы.
В рамках совместного предприятия Rio Tinto будет контролировать 75% акций, а Endiama получит оставшиеся 25%.
Операционный директор Rio Tinto Angola Пол Хундт (Paul Hundt) заявил на Ангольской международной алмазной конференции в Сауримо, что компания сыграет свою роль в развитии алмазной промышленности страны.
«Мы все надеемся на развитие алмазной промышленности Анголы, - сказал он. - Мы должны сыграть свою роль в алмазодобывающей отрасли…».
Контракт между Rio Tinto Angola и Endiama, рассчитанный на пять лет, предусматривает возможность увеличения доли Endiama до 49%.
Срок эксплуатации концессии, занимающей площадь в 108 км², может составлять 35 лет.
Переговоры о концессии стороны вели с апреля 2019 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished