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25 октября 2021
Ангола все еще работает над созданием алмазной биржи
Министр минеральных ресурсов Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) заявил на открытии Международной алмазной конференции Анголы (Angola International Diamond Conference, AIDC) в городе Сауримо, расположенном в восточной части провинции Южная Лунда, что это привлечет в Анголу как местные, так и иностранные инвестиции.
Ангола впервые объявила о планах по созданию алмазной биржи в 2019 году.
В то время говорилось, что алмазной биржей будет управлять компания Sodiam, занимающаяся торговлей алмазами. Это было частью проводимых в Анголе реформ в горнодобывающем и энергетическом секторах.
Пока не ясно, войдет ли алмазная биржа во Всемирную федерацию алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).
Тем не менее президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал участникам конференции в предварительно записанном видеообращении, что WFDB с ждет возможности приветствовать новую ангольскую алмазную биржу в своих рядах.
Он сказал, что WFDB будет работать вместе с правительством Анголы, чтобы обеспечить успешное создание алмазной биржи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished