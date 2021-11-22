Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
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Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
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25 октября 2021
В Анголе за первые 10 месяцев 2021 года произведено 6,5 млн каратов алмазного сырья
Министр Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) сказал на открытии Международной алмазной конференции Анголы (Angola International Diamond Conference, AIDC) в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Saurimo Diamond Development Hub), расположенного в восточной части провинции Южная Лунда, что производство алмазов выросло на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В прошлом году Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов против 9,4 млн каратов в 2019 году.
План добычи алмазов в стране на 2022 год был ранее установлен на уровне 9,3 млн каратов, но Азеведу сообщил, что прогнозируется добыча в 9,1 млн каратов.
Министр минеральных ресурсов отметил, что Ангола добилась больших успехов в повышении прозрачности в алмазном секторе.
Он заявил участникам алмазной конференции, что либерализация продаж алмазов поможет увеличить доходы, что, в свою очередь, ускорит экономическое развитие Анголы.
«Мы намерены [и дальше] улучшать политику в сфере продажи [алмазов]», - сказал министр в своем выступлении на португальском языке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished