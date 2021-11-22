В Анголе за первые 10 месяцев 2021 года произведено 6,5 млн каратов алмазного сырья

По словам министра минеральных ресурсов Анголы, в стране за первые 10 месяцев года было добыто 6,5 млн каратов необработанных алмазов.Министр Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) сказал на открытии Международной алмазной конференции Анголы (Angola International Diamond Conference, AIDC) в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Saurimo Diamond Development Hub), расположенного в восточной части провинции Южная Лунда, что производство алмазов выросло на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года.В прошлом году Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов против 9,4 млн каратов в 2019 году.План добычи алмазов в стране на 2022 год был ранее установлен на уровне 9,3 млн каратов, но Азеведу сообщил, что прогнозируется добыча в 9,1 млн каратов.Министр минеральных ресурсов отметил, что Ангола добилась больших успехов в повышении прозрачности в алмазном секторе.Он заявил участникам алмазной конференции, что либерализация продаж алмазов поможет увеличить доходы, что, в свою очередь, ускорит экономическое развитие Анголы.«Мы намерены [и дальше] улучшать политику в сфере продажи [алмазов]», - сказал министр в своем выступлении на португальском языке.