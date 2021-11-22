Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Gem Auctions DMCC завершила крупнейшую дебютную продажу алмазов в истории отрасли
Алан Дэвис, основатель Gem Auctions DMCC, в связи с этим сказал: «Мы довольны результатами первого в нашей истории аукциона алмазного сырья на этой неделе в Дубае. Мы объясняем наш успех не только благоприятными рыночными условиями, но и нашим точным ассортиментом и использованием технологии Galaxy®️, которая позволила более 200 производителям со всего мира беспрепятственно проверять продукцию и делать на нее ставки, что помогло оптимизировать наши цены».
Он добавил далее: «Мы хотели бы поблагодарить Его Превосходительство Ахмеда Бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), Мартина Лика (Martin Leake) и остальных членов команды DMCC за непоколебимую поддержку нашей отрасли. Мы также хотели бы поблагодарить наших клиентов и поставщиков, которые оказали большую поддержку нашему первому мероприятию, и мы очень надеемся на то, чтобы стать ключевым элементом в маркетинге алмазного сырья».
Компания планирует провести вторую продажу в Дубае в начале 2022 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished