Gem Auctions DMCC завершила крупнейшую дебютную продажу алмазов в истории отрасли

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Компания Gem Auctions DMCC, основанная работающим в горнодобывающей отрасли предпринимателем Аланом Дэвисом (Alan Davies), на этой неделе провела свой первый в истории аукцион алмазов в Дубае. Компания продала 120 000 каратов алмазов на сумму более 57 млн долларов США, что стало крупнейшим дебютом новой компании на аукционе алмазного сырья в истории отрасли.

Алан Дэвис, основатель Gem Auctions DMCC, в связи с этим сказал: «Мы довольны результатами первого в нашей истории аукциона алмазного сырья на этой неделе в Дубае. Мы объясняем наш успех не только благоприятными рыночными условиями, но и нашим точным ассортиментом и использованием технологии Galaxy®️, которая позволила более 200 производителям со всего мира беспрепятственно проверять продукцию и делать на нее ставки, что помогло оптимизировать наши цены».

Он добавил далее: «Мы хотели бы поблагодарить Его Превосходительство Ахмеда Бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), Мартина Лика (Martin Leake) и остальных членов команды DMCC за непоколебимую поддержку нашей отрасли. Мы также хотели бы поблагодарить наших клиентов и поставщиков, которые оказали большую поддержку нашему первому мероприятию, и мы очень надеемся на то, чтобы стать ключевым элементом в маркетинге алмазного сырья».

Компания планирует провести вторую продажу в Дубае в начале 2022 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





