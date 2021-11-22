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25 октября 2021

Lucara Diamond пересматривает прогноз выручки, продаж и производства на 2022 год в сторону увеличения

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Новости
Компания Lucara Diamond, владеющая рудником Карове (Karowe) в Ботсване, изменила прогноз по выручке от продажи алмазов на полный 2022 год со 185 млн долларов США до 215 млн долларов США.
Как сказала наделенная исполнительными полномочиями директор компании Эйра Томас (Eira Thomas), прогноз выручки предполагает, что 100% объема извлекаемых алмазов будет поступать с участков M/PK (S) и EM/PK (S), дающих дорогое сырье в пределах южного крыла месторождения в соответствии с планом добычи.
Lucara Diamond также пересмотрела прогноз по добыче алмазов с 300 000 каратов до 340 000 каратов и продажам также с 300 000 каратов до 340 000 каратов.
«Компания продолжит использовать три разных канала продаж, чтобы максимизировать доход и генерировать постоянный денежный поток для поддержки операций компании и ее инвестиций в проект подземного расширения, - сообщила компания. - Драгоценные камни размером 10,8 карата и более будут продолжать поступать компании HB для изготовления бриллиантов, что дает Lucara Diamond возможность осуществлять привязку своих доходов к ценам на бриллианты и регулярному денежному потоку от наиболее ценной части продукции рудника Карове».
Эйра Томас сказала также, что бизнес-среда для бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами сейчас самая здоровая из всех, что компания когда-либо видела за последние несколько лет, чему способствовало улучшение фундаментальных показателей глобального спроса и предложения.
По ее словам, приведенные оценки не включают в себя поступления от исключительно крупных алмазов, которые исторически составляли регулярную часть производственного профиля Карове.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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