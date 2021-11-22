Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Lucara Diamond пересматривает прогноз выручки, продаж и производства на 2022 год в сторону увеличения
Как сказала наделенная исполнительными полномочиями директор компании Эйра Томас (Eira Thomas), прогноз выручки предполагает, что 100% объема извлекаемых алмазов будет поступать с участков M/PK (S) и EM/PK (S), дающих дорогое сырье в пределах южного крыла месторождения в соответствии с планом добычи.
Lucara Diamond также пересмотрела прогноз по добыче алмазов с 300 000 каратов до 340 000 каратов и продажам также с 300 000 каратов до 340 000 каратов.
«Компания продолжит использовать три разных канала продаж, чтобы максимизировать доход и генерировать постоянный денежный поток для поддержки операций компании и ее инвестиций в проект подземного расширения, - сообщила компания. - Драгоценные камни размером 10,8 карата и более будут продолжать поступать компании HB для изготовления бриллиантов, что дает Lucara Diamond возможность осуществлять привязку своих доходов к ценам на бриллианты и регулярному денежному потоку от наиболее ценной части продукции рудника Карове».
Эйра Томас сказала также, что бизнес-среда для бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами сейчас самая здоровая из всех, что компания когда-либо видела за последние несколько лет, чему способствовало улучшение фундаментальных показателей глобального спроса и предложения.
По ее словам, приведенные оценки не включают в себя поступления от исключительно крупных алмазов, которые исторически составляли регулярную часть производственного профиля Карове.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished