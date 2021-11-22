Открытие Международной алмазной конференции в Анголе

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Первая Ангольская международная алмазная конференция (Angola International Diamond Conference, AIDC) началась в Центре развития алмазной отрасли в Сауримо (Saurimo Diamond Development Hub) в восточной части провинции Южная Лунда.

Конференция, в которой принимают участие только приглашенные, будет, среди прочего, направлена на продвижение ангольских алмазов как стратегического минерала для диверсификации экономики.

Организаторы двухдневного мероприятия сообщили Rough&Polished, что в нем принимают участие более 200 делегатов из нескольких стран мира.

Министр по минеральным ресурсам Анголы Жаниу Коррея Виктор (Jânio Correia Victor) недавно заявил, что на конференции будут рассмотрены геологические и горнодобывающие исследования, разведка алмазов в Анголе, технологические инновации, логистика и финансирование алмазных проектов.

В этом году Ангола намерена произвести 9 млн каратов алмазного сырья (в 2020 году было добыто примерно 8 млн каратов).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





