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25 октября 2021
Продажи алмазного сырья компанией De Beers снизились
Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что спрос, отмеченный в течение девятого цикла, соответствовал ожиданиям, учитывая обычную практику закрытия ограночных предприятий в Индии во время праздника Дивали.
«По мере того, как мы приближаемся к 10-му циклу, мы ожидаем, что на спрос на алмазное сырье также повлияет закрытие ограночных фабрик на юге Африки в рождественские праздники, но мы ожидаем, что в новом году в отрасли будут преобладать хорошие условия в свете благоприятных перспектив для важного сезона розничных продаж», - сказал он.
De Beers продолжала применять гибкий подход к продажам алмазов в течение девятого торгового цикла, при этом сайт длился более его обычной недельной продолжительности.
Это было связано с ограничениями на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished