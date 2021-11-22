Продажи алмазного сырья компанией De Beers снизились

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De Beers выручила 430 млн долларов США в девятом цикле продаж в 2021 году по сравнению с 492 млн долларов в восьмом цикле продаж (годом ранее в том же цикле выручка составила 62 млн долларов).

Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что спрос, отмеченный в течение девятого цикла, соответствовал ожиданиям, учитывая обычную практику закрытия ограночных предприятий в Индии во время праздника Дивали.

«По мере того, как мы приближаемся к 10-му циклу, мы ожидаем, что на спрос на алмазное сырье также повлияет закрытие ограночных фабрик на юге Африки в рождественские праздники, но мы ожидаем, что в новом году в отрасли будут преобладать хорошие условия в свете благоприятных перспектив для важного сезона розничных продаж», - сказал он.

De Beers продолжала применять гибкий подход к продажам алмазов в течение девятого торгового цикла, при этом сайт длился более его обычной недельной продолжительности.

Это было связано с ограничениями на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





