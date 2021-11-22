ALROSA ALLIANCE: новый образ жизни

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АЛРОСА представила своим клиентам новую концепцию формирования списка держателей долгосрочных договоров и распределения алмазов, которая будет действовать в контрактном периоде 2022-2024 годов.

Всесторонний анализ ситуации, проведенный компанией в 2021 году, показал необходимость корректировки модели распределения сырья в рамках долгосрочных договоров. В результате АЛРОСА разработала новую систему, которая позволяет максимально точно адаптировать спецификации под нужды покупателей и учитывает не только предысторию закупок, но и специфику бизнеса каждой категории клиентов – гранильных предприятий, трейдеров и ювелирных ритейлеров.

«Алмазно-бриллиантовый рынок успешно преодолел два серьёзнейших потрясения подряд. Локальный отраслевой кризис 2019 года и последовавший за ним глобальный «коронавирусный» трансформировали отрасль, существенно повысив ее прозрачность и качество диалога всех участников. После «переходного» 2021 года пришло время начинать новый контрактный период. При этом рынку нужна новая модель долгосрочных соглашений по продаже сырья, которая помогала бы справляться с внешними потрясениями. Главное отличие новой системы – деление договоров и сырья на категории в зависимости от рода деятельности клиентов. Мы уделяем первоочередное внимание созданию добавленной стоимости на всех этапах работы с сырьём. Опыт постоянного и открытого диалога последних лет позволил нам еще лучше понимать потребности клиентов. Благодаря этому мы теперь можем формировать спецификации под нужды каждого клиента максимально индивидуально, обеспечивая эффективный выкуп. Подход одобрен регулятором, и январская торговая сессия 2022 года пройдёт уже по новым правилам», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





