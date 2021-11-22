Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
ALROSA ALLIANCE: новый образ жизни
Всесторонний анализ ситуации, проведенный компанией в 2021 году, показал необходимость корректировки модели распределения сырья в рамках долгосрочных договоров. В результате АЛРОСА разработала новую систему, которая позволяет максимально точно адаптировать спецификации под нужды покупателей и учитывает не только предысторию закупок, но и специфику бизнеса каждой категории клиентов – гранильных предприятий, трейдеров и ювелирных ритейлеров.
«Алмазно-бриллиантовый рынок успешно преодолел два серьёзнейших потрясения подряд. Локальный отраслевой кризис 2019 года и последовавший за ним глобальный «коронавирусный» трансформировали отрасль, существенно повысив ее прозрачность и качество диалога всех участников. После «переходного» 2021 года пришло время начинать новый контрактный период. При этом рынку нужна новая модель долгосрочных соглашений по продаже сырья, которая помогала бы справляться с внешними потрясениями. Главное отличие новой системы – деление договоров и сырья на категории в зависимости от рода деятельности клиентов. Мы уделяем первоочередное внимание созданию добавленной стоимости на всех этапах работы с сырьём. Опыт постоянного и открытого диалога последних лет позволил нам еще лучше понимать потребности клиентов. Благодаря этому мы теперь можем формировать спецификации под нужды каждого клиента максимально индивидуально, обеспечивая эффективный выкуп. Подход одобрен регулятором, и январская торговая сессия 2022 года пройдёт уже по новым правилам», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished