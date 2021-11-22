Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Прибыль Chow Tai Fook за первое полугодие выросла на 60,4% - до 460 млн долларов
Высокая прибыль компании объясняется хорошим спросом на золотые украшения, который оставался высоким в течение этого периода, чему способствовала разработанная компанией коллекция HUÁ, полюбившаяся молодежи, а также относительно низкая мировая цена на золото.
Улучшение настроения потребителей и благоприятные экономические условия в результате более стабильной ситуации с COVID-19 пошли на пользу бизнесу в Китае. Выручка Chow Tai Fook в материковом Китае также резко выросла - на 81,7% - благодаря открытию новых магазинов и устойчивому спросу.
В Гонконге, Макао и на других рынках доходы компании выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за увеличения расходов местных потребителей.
Тем не менее ожидается, что во втором полугодии рост замедлится, но Chow Tai Fook рассчитывает на продолжение макроэкономических улучшений, осуществление стратегии расширения розничной торговли и цифровые инициативы для поддержки бизнеса.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished