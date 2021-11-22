Прибыль Chow Tai Fook за первое полугодие выросла на 60,4% - до 460 млн долларов

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В первой половине финансового года, закончившегося 30 сентября 2021 года, прибыль Chow Tai Fook (CTF) выросла на 60,4%, примерно до 460 млн долларов США, а выручка на 79,1%, примерно до 5,67 млрд долларов США.

Высокая прибыль компании объясняется хорошим спросом на золотые украшения, который оставался высоким в течение этого периода, чему способствовала разработанная компанией коллекция HUÁ, полюбившаяся молодежи, а также относительно низкая мировая цена на золото.

Улучшение настроения потребителей и благоприятные экономические условия в результате более стабильной ситуации с COVID-19 пошли на пользу бизнесу в Китае. Выручка Chow Tai Fook в материковом Китае также резко выросла - на 81,7% - благодаря открытию новых магазинов и устойчивому спросу.

В Гонконге, Макао и на других рынках доходы компании выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за увеличения расходов местных потребителей.

Тем не менее ожидается, что во втором полугодии рост замедлится, но Chow Tai Fook рассчитывает на продолжение макроэкономических улучшений, осуществление стратегии расширения розничной торговли и цифровые инициативы для поддержки бизнеса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





