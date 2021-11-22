Правительство Индии вводит саморегулирование импорта-экспорта алмазного сырья

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Генеральное управление внешней торговли (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) правительства Индии посредством уведомления № 43/2015-2020 от 22 ноября 2021 года объявило, что импорт или экспорт необработанных алмазов будет разрешен только членам, зарегистрированным в Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), который является уполномоченным органом по импорту и экспорту в рамках Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), говорится в пресс-релизе GJEPC.

Этим уведомлением центральное правительство пересмотрело политические условия, регулирующие импорт и экспорт необработанных алмазов, подпадающих под действие Главы 71 Приложения (I) ITC (HS) закона 2017 года и Приложения (II) ITC (HS) закона 2018 года.

Приветствуя поправку, Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, прокомментировал: «Индия является крупнейшим центром производства и экспорта бриллиантов, и в этом акте правительства подчеркивается приверженность Индии борьбе с распространением алмазов из зон конфликтов. Это дает GJEPC и его членам возможность саморегулироваться и продолжать следовать безупречным стандартам, которые индийская алмазная промышленность как бренд предъявляет миру».

Сертификационная схема Кимберлийского процесса вступила в силу 1 января 2003 года и превратилась в эффективный механизм прекращения торговли алмазами из зон конфликтов. Индия была одним из основателей этой схемы. В настоящее время Кимберлийский процесс насчитывает 56 участников, представляющих 82 страны, при этом Европейский Союз и его государства-члены считаются одним участником. На членов Кимберлийского процесса приходится примерно 99,8% мировой добычи алмазного сырья.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



