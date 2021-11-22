Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Правительство Индии вводит саморегулирование импорта-экспорта алмазного сырья
Этим уведомлением центральное правительство пересмотрело политические условия, регулирующие импорт и экспорт необработанных алмазов, подпадающих под действие Главы 71 Приложения (I) ITC (HS) закона 2017 года и Приложения (II) ITC (HS) закона 2018 года.
Приветствуя поправку, Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, прокомментировал: «Индия является крупнейшим центром производства и экспорта бриллиантов, и в этом акте правительства подчеркивается приверженность Индии борьбе с распространением алмазов из зон конфликтов. Это дает GJEPC и его членам возможность саморегулироваться и продолжать следовать безупречным стандартам, которые индийская алмазная промышленность как бренд предъявляет миру».
Сертификационная схема Кимберлийского процесса вступила в силу 1 января 2003 года и превратилась в эффективный механизм прекращения торговли алмазами из зон конфликтов. Индия была одним из основателей этой схемы. В настоящее время Кимберлийский процесс насчитывает 56 участников, представляющих 82 страны, при этом Европейский Союз и его государства-члены считаются одним участником. На членов Кимберлийского процесса приходится примерно 99,8% мировой добычи алмазного сырья.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished