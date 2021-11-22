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25 октября 2021
Секретная сделка: Ботсвана отказывается обнародовать детали соглашения с компанией Debswana
Debswana - совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны.
«Невозможность получить доступ к документам, описывающим условия деятельности горнодобывающей компании Debswana, затруднила понимание ответственности и обязательств договаривающихся сторон», - цитирует издание Sunday Standard заявление генерального аудитора Ботсваны Пулане Летебеле (Pulane Letebele).
Она сказала, что лицензии Debswana на добычу полезных ископаемых были предоставлены ее офису без описания условий работы в их рамках, в то время как лицензии на добычу полезных ископаемых других алмазодобывающих компаний предоставлялись вместе с описанием условий работы.
«Соглашение о добыче полезных ископаемых с Debswana мне не предоставили, поскольку оно считается конфиденциальным, - сказала она. - Это относится к компаниям, находящимся в партнерстве с правительством Ботсваны… Власти также указали, что это обычная практика, когда подобные соглашения носят конфиденциальный характер, и следует отметить, что, хотя соглашения являются конфиденциальными, ключевые условия этих соглашений были обнародованы».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished