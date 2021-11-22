BlueRock Diamonds возобновляет добычу на руднике Кареевлей

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Алмазодобывающая компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), возобновила работу на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке после уведомления о нарушении правил техники безопасности.

BlueRock Diamonds временно приостановила свою деятельность после того, как Департамент минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE) дал ей указание сделать это.

На прошлой неделе BlueRock Diamonds заявила, что остановка, как ожидается, не изменит прогноз добычи алмазов на год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, в объеме от 22 000 до 26 000 каратов.

Компания заявила, что ввод в эксплуатацию нового завода, предназначенного для увеличения добычи до одного миллиона тонн руды в год и объема производства алмазов от 40 000 до 43 000 каратов в год, идет хорошо.

В ее сообщении говорится, что контур дробления и линия 1 теперь полностью работают и достигли проектной мощности.

Старый завод был закрыт на прошлой неделе, а две промывочные машины, как и планировалось, были отремонтированы и приспособлены к линии 2, на которую на этой неделе будет подаваться руда в преддверии выхода на полную мощность.

«Мы уверены, что, учитывая опыт ввода в эксплуатацию линии 1, ввод в эксплуатацию линии 2 должен быть относительно простым, что должно позволить нам ускорить выход на полную мощность, - сказал председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - Приятно, что до кратковременного прекращения горных работ на руднике накапливались запасы дробленой руды, и это будет продолжаться до начала декабря, когда ожидается, что линия 2 будет полностью введена в эксплуатацию».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





