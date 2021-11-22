Эксклюзив
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
«Как пурист и диамантер старой школы, я не верю в выращенные в лаборатории бриллианты», - говорит Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Вин Ли (Vin Lee), король индустрии предметов роскоши, не нуждается в представлении. Он - миллиардер, генеральный директор Grand Metropolitan, достигший всего самостоятельно. Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз - это частная холдинговая...
01 ноября 2021
Часть 2: KPCSC хочет, чтобы Россия помогла выйти из тупика в вопросе о новом определении конфликтных алмазов
В первой части этого состоящего из двух частей эксклюзивного интервью с Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi), координатором Коалиции гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC), мы сосредоточились...
25 октября 2021
Mountain Province расширила список стратегических заявок на добычу на Кеннади Норт
После того, как в начале 2020 года Mountain Province подала заявку на добычу минерального сырья, которая увеличила площадь проекта Кеннади Норт на 35%, в настоящее время государственный регистратор Северо-Западных территорий Канады оформил еще три дополнительных заявки компании.
Они имеют важное значение для Mountain Province, поскольку зоны добычи расположены к востоку от значительных скоплений минералов-индикаторов кимберлитов, а также ранее выявленного кимберлита MZ.
Кроме того, три новые заявки на добычу минерального сырья объединяют земельный пакет Кеннади Норт в одну смежную территорию, которая в настоящее время включает 30 федеральных договоров аренды и 94 заявки на добычу на площади 107 373 га, непосредственно прилегающей к шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué).
«Теперь, когда эти заявки стали частью нашего портфеля, мы можем действовать решительно, наращивая нашу разведочную деятельность с намерением найти месторождения и создать новые шахты в этом весьма перспективном районе», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished