Mountain Province расширила список стратегических заявок на добычу на Кеннади Норт

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. представила обновленную информацию по алмазному проекту Кеннади Норт (Kennady North), 100-процентным владельцем которого она является.

После того, как в начале 2020 года Mountain Province подала заявку на добычу минерального сырья, которая увеличила площадь проекта Кеннади Норт на 35%, в настоящее время государственный регистратор Северо-Западных территорий Канады оформил еще три дополнительных заявки компании.

Они имеют важное значение для Mountain Province, поскольку зоны добычи расположены к востоку от значительных скоплений минералов-индикаторов кимберлитов, а также ранее выявленного кимберлита MZ.

Кроме того, три новые заявки на добычу минерального сырья объединяют земельный пакет Кеннади Норт в одну смежную территорию, которая в настоящее время включает 30 федеральных договоров аренды и 94 заявки на добычу на площади 107 373 га, непосредственно прилегающей к шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué).

«Теперь, когда эти заявки стали частью нашего портфеля, мы можем действовать решительно, наращивая нашу разведочную деятельность с намерением найти месторождения и создать новые шахты в этом весьма перспективном районе», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished





